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技術性反彈 道指先跌後升827點 波幅1506點 美債息倒掛55基點 近半個月最闊

美國9月份核心通脹重返40年高點，強化聯儲局年末持續大幅加息的可能性，巴克萊等機構上調利率預期，認為聯儲局今年最後兩次會議都將加息75基點；摩根大通CEO表示，美國經濟「軟著陸」希望渺茫，基準利率可能必須高於許多經濟學家預測的4%-4.5%水平。

彭博報道指，美股先跌後升，市場揣測長時間的拋售有望觸底，同時，技術因素促成大反彈，標普500指數回吐了後疫情時代漲幅的50%，觸發了程序設定好的買入，一波為應對這種暴跌而買入的看跌期權湧入市場，而且獲利回吐促使交易商買入股票以保持市場中性。

國債全線下挫，30年期殖利率盤中自2011年以來首次超過4％，美2年期10年期債息倒掛曾擴大至53.07基點，是9月26日55.982基點後最闊。

道指低開455點，高位曾升957點，低位曾跌549點，高低波幅1506點。道指曾升最多3.28%，是2020年11月9日後最大升幅，當日升幅為5.69%。

道瓊斯工業平均指數收漲827點，升幅2.84%，報30038點。標普500指數收漲92點，升幅2.6%，報3669點。納斯達克綜合指數收漲232點，或2.23%，報10649點。

道指藍籌全升，高盛升3.98%，報307.07美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻77點，而威訊通訊升2.02%，報36.4元，貢獻道指4點。

科技股方面，蘋果收市報142.99元，升3.36%，谷歌母公司Alphabet收市報99.06元，升1.53%，亞馬遜收市報112.53元，跌0.32%，Facebook收市報130.29元，升2.18%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.85%，報389點。德國DAX指數收漲1.51%，報12355點；法國CAC 40指數漲1.05%，報5879點；英國富時100指數收漲0.36%，報6850點。