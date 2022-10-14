個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.34%，折合報247.03元；阿里巴巴（9988）升1.17%，折合報73.6元；美團（3690）升0.84%，折合報147.22元；匯控（0005）升6.63%，折合報41.32元；建行（0939）升0.48%，折合報4.43元。

道期現跌0.036%；標期現跌0.13%；納期現跌0.31%。日股現升2.33%，韓股現升1.8%，澳股現升1.54%。

VIX指數隔晚跌4.85%或1.63點，報31.94點。美2年期10年期債息倒掛，現報52.238基點。

紐油現跌0.24%或0.21美元，報88.89美元；布油現跌0.16%或0.15美元，報94.41美元；金價現跌0.21%或3.65美元，報1662.72美元；LME 銅期貨隔晚升0.37%或28美元，報7573美元。美國10年期債息現升0.2%或0.0082厘，報3.9517厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括鱷魚恤（0122）、康寧醫院（2120）、普甜食品（1699）、中車時代電氣（3898）。

前行長上周被雙開，招行（3968）：各項運作正常。

叙福樓（1978）料餐飲市道邁向復常，委任陸敏中為附屬公司CEO。

太平洋航運（2343）：第三季小靈便型及超靈便型散貨船租金跌3%及27%。

迅銷（6288）全年多賺61%，日圓貶值，錄逾千億日圓匯兌收益。

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