恒指今早高開282點或1.73%，報16671點，大市成交金額19億元；國指今早高開80點或1.46%，報5641點。恒生科技指數開市報3216點，升1.86%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。恒安（1044）、恒安（1044）、恒安（1044）拖累大市。
藍籌68隻升，0隻下跌，5隻無升跌。匯控（0005）升4.9%，報40.65元，是升幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報17.8元，升3.85%；跌幅最大的是理想（2015）開市報79.6元，跌0.06%。
恒指續低於10天線(17195.34點)。科指續低於10天線(3408.42點)。
多間公司公布業績，績前表現如下鱷魚恤（0122）無成交，報0.3元。中車時代電氣（3898）開市報31.4元，升2.45%。
前行長上周被雙開，招行（3968）：各項運作正常。開市報30.1元，無升跌。
叙福樓（1978）料餐飲市道邁向復常，委任陸敏中為附屬公司CEO。無成交，報0.9元。
太平洋航運（2343）：第三季小靈便型及超靈便型散貨船租金跌3%及27%。開市報2.6元，升0.78%。
迅銷（6288）全年多賺61%，日圓貶值，錄逾千億日圓匯兌收益。開市報44.5元，升7.23%。
異動股
上升異動股，包括，金力永磁（6680）開市報25.25元，升8.37%；迅銷（6288）開市報44.5元，升7.23%；榮昌生物（9995）開市報35.7元，升7.21%；聯康生物（0690）開市報0.088元，升6.02%；禪遊科技（2660）開市報1.48元，升5.71%；潤泥（1313）開市報3.66元，升5.17%；協鑫新能源（0451）開市報0.042元，升5%；匯控（0005）開市報40.65元，升4.9%；渣打（2888）開市報48.7元，升4.73%；百濟神州（6160）開市報92元，升4.66%。
下跌異動股，包括，金茂（0817）見52周低1.48元，開市報1.48元，跌5.13%；貝殼（2423）開市報34.85元，跌3.6%；固生堂（2273）開市報27.6元，跌1.43%；晶苑國際（2232）開市報2.28元，跌1.3%；盛業控股（6069）開市報4.93元，跌1%；中國飛鶴（6186）開市報4.99元，跌0.8%；數碼通（0315）開市報4.12元，跌0.72%。
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