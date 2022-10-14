moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指高開282點 科指升1.86% 匯控升4.9%

恒指今早高開282點或1.73%，報16671點，大市成交金額19億元；國指今早高開80點或1.46%，報5641點。恒生科技指數開市報3216點，升1.86%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。恒安（1044）、恒安（1044）、恒安（1044）拖累大市。

藍籌68隻升，0隻下跌，5隻無升跌。匯控（0005）升4.9%，報40.65元，是升幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報17.8元，升3.85%；跌幅最大的是理想（2015）開市報79.6元，跌0.06%。

恒指續低於10天線(17195.34點)。科指續低於10天線(3408.42點)。

多間公司公布業績，績前表現如下鱷魚恤（0122）無成交，報0.3元。中車時代電氣（3898）開市報31.4元，升2.45%。

前行長上周被雙開，招行（3968）：各項運作正常。開市報30.1元，無升跌。

叙福樓（1978）料餐飲市道邁向復常，委任陸敏中為附屬公司CEO。無成交，報0.9元。

太平洋航運（2343）：第三季小靈便型及超靈便型散貨船租金跌3%及27%。開市報2.6元，升0.78%。

迅銷（6288）全年多賺61%，日圓貶值，錄逾千億日圓匯兌收益。開市報44.5元，升7.23%。

異動股

上升異動股，包括，金力永磁（6680）開市報25.25元，升8.37%；迅銷（6288）開市報44.5元，升7.23%；榮昌生物（9995）開市報35.7元，升7.21%；聯康生物（0690）開市報0.088元，升6.02%；禪遊科技（2660）開市報1.48元，升5.71%；潤泥（1313）開市報3.66元，升5.17%；協鑫新能源（0451）開市報0.042元，升5%；匯控（0005）開市報40.65元，升4.9%；渣打（2888）開市報48.7元，升4.73%；百濟神州（6160）開市報92元，升4.66%。

下跌異動股，包括，金茂（0817）見52周低1.48元，開市報1.48元，跌5.13%；貝殼（2423）開市報34.85元，跌3.6%；固生堂（2273）開市報27.6元，跌1.43%；晶苑國際（2232）開市報2.28元，跌1.3%；盛業控股（6069）開市報4.93元，跌1%；中國飛鶴（6186）開市報4.99元，跌0.8%；數碼通（0315）開市報4.12元，跌0.72%。

其他報道

港股ADR升284點 夜期高水292點 美期跌亞股升

英國財相提前返英 或涉放棄減稅計劃

英國推遲對華為禁令 因可能發生網絡中斷

美調查馬斯克 Twitter要求查閱相關通信

技術性反彈 道指先跌後升827點 波幅1506點 美債息倒掛55基點 近半個月最闊