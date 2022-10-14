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內地9月通脹升2.8% 兩年半最勁 PPI放緩至22個月低

國統局公布，內地9月居民消費價格(CPI)按年升2.8%，2020年4月以來最大增幅，但增幅略低過市場預期的2.9%，8月為增長2.5%。工業生產者出廠價格(PPI)按年增0.9%，略低過市場預期的增長1%，8月為增長2.3%，為2021年1月後最低，當時報0.3%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，CPI按月略漲，按年漲幅擴大，9月份，各地區各部門持續統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，採取多種措施全力做好重要民生商品保供穩價，居民消費市場運行總體平穩。PPI按月降幅收窄，按年漲幅繼續回落9月份，國際原油等大宗商品價格繼續下降，國內部分行業需求回升，工業品價格走勢整體下行，但下行態勢趨緩。

CPI方面，從按月看，CPI由上月下降0.1%轉為上漲0.3%。其中，食品價格上漲1.9%，漲幅比上月擴大1.4個百分點，影響CPI上漲約0.35個百分點。食品中，受高溫少雨天氣影響，鮮菜價格上漲6.8%，漲幅比上月擴大4.8個百分點，影響CPI上漲約0.14個百分點，佔CPI按月總漲幅四成多；豬肉消費需求季節性回升，加之看漲預期下部分養殖戶壓欄惜售，價格繼續上漲，但在中央儲備豬肉投放等措施作用下，中下旬漲勢有所趨緩，全月平均上漲5.4%；受節日期間消費需求增加影響，雞蛋、蝦蟹類和鮮果價格分別上漲6.0%、2.4%和1.3%。非食品價格由上月下降0.3%轉為持平。非食品中，工業消費品價格由上月下降0.7%轉為持平，其中受國際油價下行影響，國內汽油和柴油價格分別下降1.2%和1.3%；夏秋換季上新，服裝價格上漲0.8%。服務價格由上月持平轉為下降0.1%，其中受暑期結束及疫情散發影響，跨區域出行減少，飛機票、賓館住宿和旅行社收費價格分別下降9.9%、2.9%和1.3%；本地遊和周邊遊增多，交通工具租賃費價格上漲4.0%。

從按年看，CPI上漲2.8%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。其中，食品價格上漲8.8%，漲幅比上月擴大2.7個百分點，影響CPI上漲約1.56個百分點。食品中，豬肉價格上漲36.0%，漲幅比上月擴大13.6個百分點；鮮果和鮮菜價格分別上漲17.8%和12.1%，食用油、禽肉類、雞蛋和糧食價格分別上漲8.3%、7.9%、7.6%和3.6%，漲幅均有擴大。非食品價格上漲1.5%，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.21個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲2.6%，漲幅比上月回落0.4個百分點，其中汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲19.2%、21.0%和16.6%，漲幅均有回落；服務價格上漲0.5%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

PPI方面，從按月看，PPI下降0.1%，降幅比上月收窄1.1個百分點。其中，生產資料價格下降0.2%，降幅收窄1.4個百分點；生活資料價格由下降0.1%轉為上漲0.1%。國際原油價格下行帶動國內相關行業價格下降，其中石油和天然氣開採業價格下降3.8%，化學原料和化學製品製造業價格下降1.5%，化學纖維製造業價格下降0.4%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降0.1%。基建投資項目逐步實施，金屬、水泥等相關行業需求回升，價格降幅均有收窄。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.7%，降幅收窄2.4個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.1%，降幅收窄1.9個百分點；非金屬礦物製品業價格下降0.4%，降幅收窄0.6個百分點。儲煤需求提升，煤炭開采和洗選業價格由下降4.3%轉為上漲0.5%。另外，農副食品加工業價格由下降0.2%轉為上漲0.8%；電力熱力生產和供應業價格上漲1.3%，漲幅擴大1.0個百分點。

從按年看，PPI上漲0.9%，漲幅比上月回落1.4個百分點。其中，生產資料價格上漲0.6%，漲幅回落1.8個百分點；生活資料價格上漲1.8%，漲幅擴大0.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有30個，比上月減少2個。主要行業中，價格漲幅回落的有：石油煤炭及其他燃料加工業上漲17.2%，回落4.1個百分點；石油和天然氣開採業上漲31.1%，回落3.9個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲1.0%，回落3.5個百分點。價格由漲轉降的有：煤炭開采和洗選業由上漲8.6%轉為下降2.7%，非金屬礦物製品業由上漲1.4%轉為下降1.8%。價格降幅擴大的有：黑色金屬冶煉和壓延加工業下降18.0%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降4.4%，降幅均擴大2.9個百分點。價格漲幅擴大的有：電力熱力生產和供應業上漲10.1%，農副食品加工業上漲7.4%，漲幅均擴大0.9個百分點。

 

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