戴蒙稱自己對聯儲局主席鮑威爾有「完全的信心和信任」，在聯儲局著力遏制物價壓力之時，經濟滯脹顯然比其他其他多數可能的結果都糟糕。

戴蒙說，鑒於通脹持續，「直覺」告訴他，美國的基準利率可能必須高於許多經濟學家預測的4％-4.5％水平。

他早前預計，美國和全球經濟將在明年年中衰退，理由是利率上升，持續通脹及俄羅斯入侵烏克蘭。

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