G-20輪值主席國印尼的財政部長Sri Mulyani Indrawati進行總結陳詞時表示，「世界正處於危險狀態」，「我們現在面臨的風險正在上升和加劇，高通脹率、能源和糧食或不穩定或陷危機、氣候風險和地緣政治分裂」。

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