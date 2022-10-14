港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升4.49點子至2.51613%，是10月5日後最高，當日報2.51964%。對上一次連升3日是9月13日，當日拆息報2.06494%。
港元現報7.8498元貶值1點子，曾貶值最多2點子，報7.8499元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.58點子至1.67048%；1星期HIBOR升9.45點子至2.08613%；2星期HIBOR升7.77點子至2.21292%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升13.03點子至3.81536%；6個月期HIBOR升5.56點子至4.32548%；12個月期HIBOR升5.27點子至4.71423%。
美元指數現報112.317貶值0.046點或0.04%。
美元1個月期LIBOR報3.33871%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8226%，連續3日收窄，利差是2022年10月06日後最高，當日差距為-0.8167%
對上一次連續3日收窄，是2022年9月19日，當日利差報-0.5676%。
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