moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1月HIBOR連升3日 逾一周高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升4.49點子至2.51613%，是10月5日後最高，當日報2.51964%。對上一次連升3日是9月13日，當日拆息報2.06494%。

港元現報7.8498元貶值1點子，曾貶值最多2點子，報7.8499元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌4.58點子至1.67048%；1星期HIBOR升9.45點子至2.08613%；2星期HIBOR升7.77點子至2.21292%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升13.03點子至3.81536%；6個月期HIBOR升5.56點子至4.32548%；12個月期HIBOR升5.27點子至4.71423%。

美元指數現報112.317貶值0.046點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報3.33871%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8226%，連續3日收窄，利差是2022年10月06日後最高，當日差距為-0.8167%

對上一次連續3日收窄，是2022年9月19日，當日利差報-0.5676%。

其他報道

G20財長警告 世界正處於危險狀態 風險正上升

Netflix下月美國推附廣告訂閱服務 月費6.99美元 每小時播約5分鐘廣告

摩通戴蒙：加息不太可能令美國經濟實現「軟著陸」

瑞銀發布《全球房地產泡沫指數》 香港居亞洲榜首

易綱：人行將推動對基建、製造、內房放貸

馬斯克據報擬停止向烏克蘭贈Starlink衛星 除非美國國防部承擔費用

百濟神州對中國未允許銷售mRNA疫苗感「難以置信」

內地9月通脹升2.8% 兩年半最勁 PPI放緩至22個月低

滬深三大指數高開 人行本周淨回籠3470億人幣

港股ADR升284點 夜期高水292點 美期跌亞股升

英國財相提前返英 或涉放棄減稅計劃

英國推遲對華為禁令 因可能發生網絡中斷

美調查馬斯克 Twitter要求查閱相關通信

技術性反彈 道指先跌後升827點 波幅1506點 美債息倒掛55基點 近半個月最闊