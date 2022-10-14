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恒指半日升553點 藍籌全升 三大指數創一周最大升幅

美股隔晚反彈，美期、亞股延續升勢，港股三大指數齊創10月5日後最大升幅，及10月12日後高。恒指今早高開282點，高位升578點，低位升282點高低波幅296點。英國或放棄減稅計劃，英國相關股上升。

恒指半日升553點或3.37%，報16942點，大市成交金額501億元；國指升176點或3.17%，報5737點。恒生科技指數收報3282點，升3.94%。

藍籌股成交金額50.25億元，佔大市成交10.02%；科指成份股成交金額109.93億元，佔大市成交21.94%；國指成份股成交金額160.62億元，佔大市成交32.05%。

匯控（0005）、平保（2318）、京東（9618）貢獻恒指較多。宏橋（1378）、翰森製藥（3692）、東方海外（0316）拖累大市。

藍籌73隻升，0隻下跌，0隻無升跌。碧桂園服務（6098）升7.63%，收報9.73元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）升1.47%，收報51.65元，是升幅最低的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報18.2元，升6.18%；跌幅最大的是理想（2015）收報80.25元，升0.75%。

恒指續低於10天線(17222.38點)。科指續低於10天線(3414.99點)。

北水南下合計淨流入11.22億元，較上日減少77.61%，連續第7日流入，累計流入175.05億元，對上一次連續7日淨流入是7月27日。南水北上合計淨流入91.24億元人民幣，終止連續3日流出。

英國或放棄減稅計劃，英國相關股上升。匯控（0005）收報4.9元，升1.87%。渣打（2888）收報49.15元，升5.7%。長實（1113）收報46.8元，升1.19%。長和（0001）收報4.9元，升1.87%。電能實業（0006）收報4.9元，升1.87%。長建（1038）收報4.9元，升1.87%。

百濟神州（6160）對中國未允許銷售mRNA疫苗感「難以置信」。收報95.3元，升8.42%。

多間公司公布業績，績前表現如下鱷魚恤（0122）收報0.3元，無升跌。中車時代電氣（3898）收報32.7元，升6.69%。

前行長上周被雙開，招行（3968）：各項運作正常。收報4.9元，升1.87%。

叙福樓（1978）料餐飲市道邁向復常，委任陸敏中為附屬公司CEO。收報0.9元，無升跌。

太平洋航運（2343）：第三季小靈便型及超靈便型散貨船租金跌3%及27%。見52周低2.2元，收報2.27元，跌12.02%。

迅銷（6288）全年多賺61%，日圓貶值，錄逾千億日圓匯兌收益。收報42元，升1.2%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，指尖悅動（6860）低見0.085元，收報0.086元，跌2.27%；遊萊互動（2022）低見0.056元，收報0.058元，跌9.38%；小鵬（9868）低見35.6元，收報36.65元，升1.24%；零跑（9863）低見17.78元，收報18.4元，升2.79%；啟明醫療（2500）低見8.18元，收報9.25元，升10.38%；新世界百貨中國（0825）低見0.65元，收報0.72元，升1.41%；順騰（0932）低見0.081元，收報0.081元，跌1.22%；德盈控股（2250）低見1.46元，收報1.47元，跌3.29%；上坤（6900）低見0.045元，收報0.051元，跌1.92%；金輝控股（9993）低見3.04元，收報3.14元，升2.95%。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，通達（0698）低見0.077元，收報0.078元，跌1.27%；普拉達（1913）低見31.5元，收報35.05元，跌2.09%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.116元，收報0.122元，無升跌；自動系統（0771）低見0.71元，收報0.71元，跌1.39%；大快活（0052）低見9.68元，收報9.71元，跌0.72%；太興（6811）低見0.91元，收報0.92元，升1.1%；陽光房地產基金（0435）低見2.86元，收報2.88元，升0.35%；ASMPT（0522）低見43元，收報44.55元，升3.24%；太平洋航運（2343）低見2.2元，收報2.27元，跌12.02%；香格里拉（0069）低見4.63元，收報4.74元，跌0.42%。

異動股

上升異動股，包括，旭輝永升服務（1995）收報2.35元，升19.9%；科濟藥業（2171）收報11.32元，升16.7%；愛康醫療（1789）收報7.87元，升14.56%；微創醫療機器人（2252）收報19.7元，升14.4%；艾美疫苗（6660）收報19.16元，升14.32%；榮昌生物（9995）收報37.95元，升13.96%；微創醫療（0853）收報15.36元，升13.61%；嘉和生物（6998）收報1.97元，升13.22%；康方生物（9926）收報25.55元，升13.05%；寶龍商業（9909）收報3.13元，升13%；大發地產（6111）收報0.175元，升12.9%。

下跌異動股，包括，華融金控（0993）收報0.091元，跌13.33%；王氏國際（0099）見52周低1.9元，收報1.91元，跌12.39%；太平洋航運（2343）見52周低2.2元，收報2.27元，跌12.02%；人瑞人才（6919）收報4.33元，跌11.45%；梁志天設計集團（2262）創上市新低，見0.205元，收報0.205元，跌11.26%；華領醫藥（2552）收報2.4元，跌10.45%；誼礫（0076）見52周低0.018元，收報0.018元，跌10%；遊萊互動（2022）創上市新低，見0.056元，收報0.058元，跌9.38%；太陽城集團（1383）收報0.121元，跌8.33%；世紀聯合（1959）見52周低0.355元，收報0.37元，跌7.5%。

 

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