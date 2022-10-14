AlipayHK表示，用戶出遊毋需提前兌換貨幣，可於內地所有城市門店、近九成澳門商戶、過百萬日本線下門店、逾12萬韓國門店和部分新加坡門店，使用AlipayHK以港幣作結算進行購物消費。在澳門、日本、韓國、新加坡，見到「Alipay+」或「AlipayHK」標識即可使用，而在內地只有見到「支付寶」標識方可使用；當地合作商戶則可收取自動兌換後的當地貨幣。

AlipayHK表示，韓國主要涵蓋的士、免稅商店、便利店和餐飲連鎖店等主要旅遊場所，如集齊樂天、新世界、新羅等在內的韓國知名免稅店、樂天世界、GS25便利店等，以及Aritaum、Etude House、Innisfree、MCM等港人熟知的韓國化妝品、零售品牌。新加坡商戶首階段率先接入當地多個熱門本土餐飲品牌，Jumbo Seafood、Old Chang Kee、Huggs Coffee、 Mr. Bean和TWG等，及ComfortDelgro Taxi電召的士服務等。

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