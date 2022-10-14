恒指今早高開282點，午後曾升639點，其後升幅收窄至最低僅升146點，全日高低波幅493點。

恒指收市升198點或1.21%，報16587點，大市成交金額1019億元，較上日增加19.94%，是10月12日1128.02億元成交後最多；國指升68點或1.23%，報5629點。恒生科技指數收報3206點，升1.55%。

藍籌股成交金額499.24億元，佔大市成交48.99%；科指成份股成交金額248.13億元，佔大市成交24.35%；國指成份股成交金額374.65億元，佔大市成交36.76%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。港交所（0388）、京東（9618）、蒙牛（2319）拖累大市。

藍籌51隻升，16隻下跌，6隻無升跌。藥明生物（2269）升8.6%，收報51.15元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）跌4.57%，收報246.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報19.48元，升6.1%；跌幅最大的是理想（2015）收報78.05元，跌2.01%。

恒指反彈受制於10天線(17186.94點)。科指反彈亦受制於10天線(3407.44點)。

北水南下合計淨流入50.43億元，較上日增加0.57%，淨流入金額是9月28日59.24億元後最多。連續第7日流入，累計流入214.26億元，對上一次連續7日淨流入是7月27日。南水北上合計淨流入74.72億元人民幣，終止連續3日流出。

三大指數即市表現

恒指曾升最多3.9%，是10月5日後最大升幅，高見17028.68點，是10月12日17040.7點後最高。今日收市報16587.69點，是10月12日後收市新高，當日報16701.03點。連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是1月4日。

科指曾升最多5.08%，是10月5日後最大升幅，高見3318.32點，是10月12日3374.29點後最高。今日收市報3206.63點，是10月12日後收市新高，當日報3269.54點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月7日。

國指曾升最多3.97%，是10月5日後最大升幅，高見5781.54點，是10月12日5819.3點後最高。今日收市報5629.3點，是10月12日後收市新高，當日報5692.42點。連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是3月10日。

一周表現

恒指本周累跌6.5%或1152點，跌幅是7月15日後最大，當時收市跌幅為6.57%；本周表現最佳的是藥明生物（2269），累升6.12%，其次為石藥（1093）及中生製藥（1177），分別升4.7%及4.55%。而表現最差的是金沙中國（1928），累跌24.99%，其次為碧桂園服務（6098）及碧桂園（2007），分別跌18.79%及18.18%。

國指本周累跌7.33%或445點，跌幅是7月15日後最大，當時收市跌幅為7.86%；本周表現最佳的是石藥（1093），累升4.7%，其次為中生製藥（1177）及信達生物（1801），分別升4.55%及3.28%。而表現最差的是嗶哩嗶哩（9626），累跌26.11%，其次為商湯（0020）及碧桂園服務（6098），分別跌22.01%及18.79%。

科指本周累跌9.41%或333點，跌幅是5月6日後最大，當時收市跌幅為9.74%；本周僅兩隻股上升，表現最佳的是金山軟件（3888），累升4.84%，其次為聯想（0992）及平安好醫生（1833），分別升0.36%及跌1.82%。而表現最差的是嗶哩嗶哩（9626），累跌26.11%，其次為商湯（0020）及攜程（9961），分別跌22.01%及15.46%。

午後消息股表現

信佳國際（0912）：聖誕訂單表現轉差，未見有急單。收報1.2元，跌0.83%。

長實（1113）澄清，有研究東南亞市場，惟未有在越南買地。收報45.8元，跌0.97%。

佐丹奴（0709）第三季銷售增34%，放寬旅遊，海外收入激增，內地港澳跌。收報1.4元，升8.53%。

今早及隔晚消息股表現

英國或放棄減稅計劃，英國相關股個別發展。匯控（0005）收報40.55元，升4.65%。渣打（2888）收報48.6元，升4.52%。長實（1113）收報45.8元，跌0.97%。長和（0001）收報42.5元，升0.12%。電能實業（0006）收報36.6元，跌0.95%。長建（1038）見52周低35.8元，收報36.05元，跌1.23%。

百濟神州（6160）對中國未允許銷售mRNA疫苗感「難以置信」。收報94.8元，升7.85%。

多間公司公布業績，績前表現如下鱷魚恤（0122）收報0.3元，無升跌。中車時代電氣（3898）收報32.65元，升6.53%。

前行長上周被雙開，招行（3968）：各項運作正常。收報30.65元，升1.83%。

叙福樓（1978）料餐飲市道邁向復常，委任陸敏中為附屬公司CEO。收報0.9元，無升跌。

太平洋航運（2343）：第三季小靈便型及超靈便型散貨船租金跌3%及27%。見52周低2.2元，收報2.29元，跌11.24%。

迅銷（6288）全年多賺61%，日圓貶值，錄逾千億日圓匯兌收益。收報44.1元，升6.27%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，指尖悅動（6860）低見0.085元，收報0.087元，跌1.14%；遊萊互動（2022）低見0.056元，收報0.064元，無升跌；小鵬（9868）低見35.3元，收報35.55元，跌1.8%；零跑（9863）低見17.78元，收報18.02元，升0.67%；啟明醫療（2500）低見8.18元，收報9.37元，升11.81%；康聖環球（9960）低見1.62元，收報1.62元，跌2.41%；貓眼娛樂（1896）低見4.69元，收報4.72元，跌0.21%；康特隆（1912）低見0.09元，收報0.098元，跌8.41%；VESYNC（2148）低見2.72元，收報2.76元，升0.36%；英皇文化產業（0491）低見0.026元，收報0.027元，跌10%。

65隻股份創52周低，其中十隻包括，通達（0698）低見0.077元，收報0.078元，跌1.27%；普拉達（1913）低見31.5元，收報35元，跌2.23%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.116元，收報0.123元，升0.82%；長城汽車（2333）低見7.14元，收報7.22元，升0.56%；醫思醫療（2138）低見4.11元，收報4.21元，跌0.71%；聯合醫務（0722）低見0.67元，收報0.67元，無升跌；科聯系統（0046）低見2.06元，收報2.3元，升0.44%；自動系統（0771）低見0.71元，收報0.72元，無升跌；遠見控股（0862）低見0.113元，收報0.113元，無升跌；首都信息（1075）低見0.26元，收報0.265元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，金貓銀貓（1815）收報0.34元，升30.77%；東建國際（0329）收報1.9元，升25%；揚科集團（1460）平上市低位0.143元，收報0.178元，升24.48%；旭輝永升服務（1995）收報2.39元，升21.94%；微創醫療機器人（2252）收報20.75元，升20.5%；利寶閣（1869）收報0.355元，升18.33%；康方生物（9926）收報26.05元，升15.27%；榮昌生物（9995）收報38.3元，升15.02%；艾美疫苗（6660）收報19.2元，升14.56%；錦欣生殖（1951）收報4.1元，升14.21%。

下跌異動股，包括，恒偉集團（8219）收報0.3元，跌21.05%；太陽城集團（1383）收報0.113元，跌14.39%；瑞風新能源（0527）創上市新低，見0.138元，收報0.138元，跌13.75%；優然牧業（9858）收報1.82元，跌13.74%；華融金控（0993）收報0.092元，跌12.38%；王氏國際（0099）見52周低1.9元，收報1.92元，跌11.93%；上坤（6900）創上市新低，見0.045元，收報0.046元，跌11.54%；寶力科技（0164）收報0.078元，跌11.36%；太平洋航運（2343）見52周低2.2元，收報2.29元，跌11.24%；華領醫藥（2552）平上市低位2.3元，收報2.38元，跌11.19%。

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