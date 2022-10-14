永嘉集團（3322）公布，截至今年9月底止第3季高級時裝零售業務的實體店同店銷售按年下跌13%，當中內地第3季同店下跌16%，港澳跌7%，台灣及新加坡則升33%。以首3季計，整體同店下跌25%，內地下跌29%，港澳跌13%，台灣及新加坡則升7%。集團第3季高級時裝零售業務收入錄得19%負增長，首3季計更跌24%。
集團指出，疫情加上內地政府持續限制措施在第3季繼續打擊多個城市，每日平均有10至20間店舖暫時關閉，不過較第2季已有所減輕，當時4至5月平均有30至40間店舖暫時關閉。
集團又稱，面對嚴峻的零售市場環境及激烈競爭，集團以非獨家分銷商身份經營的部分品牌，其高級時裝零售業務的收入被其他進取的分銷商大幅蠶食的情況愈趨明顯。
截至9月底止，集團高級時裝零售業務共經營240間實體店，較去年同期減少6間店，當中港澳淨減少5間分店至20間；內地淨減少1間分店至210間；台灣及新加坡維持10間分店不變。
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