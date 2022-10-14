集團指出，疫情加上內地政府持續限制措施在第3季繼續打擊多個城市，每日平均有10至20間店舖暫時關閉，不過較第2季已有所減輕，當時4至5月平均有30至40間店舖暫時關閉。

集團又稱，面對嚴峻的零售市場環境及激烈競爭，集團以非獨家分銷商身份經營的部分品牌，其高級時裝零售業務的收入被其他進取的分銷商大幅蠶食的情況愈趨明顯。

截至9月底止，集團高級時裝零售業務共經營240間實體店，較去年同期減少6間店，當中港澳淨減少5間分店至20間；內地淨減少1間分店至210間；台灣及新加坡維持10間分店不變。

永嘉今日收市報0.232元，無升跌。

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