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廠商會促政府透過拓展人才清單放寬入境限制等挽留及吸引人才

廠商會表示，近年本港嚴格的防疫政策，港人赴外留學、工作和定居的熱門地區紛紛放寬入境簽證和移民政策，均令本港人才流失的問題頗為嚴重，該會認為特區政府除了透過短期的政策調整來為吸引人才外，還要及時推出具有競爭力的人才方案，才能切實將「流才」轉化為「留才」。

廠商會會長史立德指，今屆特區政府加大力度放寬與海外和內地的通關限制，他相信日後若全面「復關」，部分外地人才會重返；但他認為，香港要在全球愈演愈烈的「搶人才」之爭中突圍而出，政府和社會均須拿出更大的誠意，採取有效甚至破格的策略。

廠商會認為，政府有迫切需要檢視現行各項人才輸入計劃的實施成效，甚至推出具競爭力的更新方案；除了透過短期措施簡化審核程序和將「人才清單」延伸至更廣泛領域，以應對各行業人才緊缺的問題外，更應從挽留人才方面著手。

廠商會建議政府定期組織調查，深入瞭解外來人才在香港各行各業的分佈情況、工作性質和生活需求，並參考商界離職面試的做法，對近期的離境人士進行追蹤式訪問，深入瞭解他們離開的原因，從而對症下藥。

廠商會又建議政府應及早興建更多類似科學園「創新斗室」的「人才公寓」；推出具有年限的住房租金補貼，以及針對特定對象的置業、租務和稅務優惠，以較佳的生活條件留住人才。

廠商會表示，針對留學生畢業後留港發展意願不大和人口老化的問題，香港還需要優化留學生制度，以吸納更多的青年人才。除了增撥資源提供獎學金以吸引外地高材生來港升學之外，建議政府可通過放寬入境限制，鼓勵他們在畢業後留港就業，考慮對資助學額設立「畢業後需留港服務一定年期的附加條件。

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