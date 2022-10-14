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紅杉資本沈南鵬：香港創科過去5年進步大 應吸引更多內地及海外人才

紅杉資本中國基金創辦人沈南鵬今午出席金融學院活動時稱，香港的創科領域於過去5年的進步很大，不少初創紛紛到港設辦公室，藉此把業務拓展至大灣區，使香港市場愈見活躍。

沈南鵬指出，受累於近年市況波動及疫情影響，企業及市場發展均受到阻礙，不論私募基金或風險投資亦要「回歸基本步」，重新審視人才及核心技術。他表示，若投資者有較長遠的目光及規劃，將有助度過短期難關。沈南鵬亦建議，香港本地大學應保持競爭力，吸引更多內地及海外學生，為香港的科創界持續提供人才資源。

在現時科技大趨勢，沈南鵬認為，「ABCD」—人工智能、區塊鏈、雲計算及大數據對市場帶來重大機遇，但部分技術在監管、用戶等不同方面仍存在困難，有待未來解決。

有見私募基金及風險投資的長遠回報相對較高，問及能否將這些資產類別引進香港的強積金計劃，沈南鵬認為想法可行，從回報的角度來看，將帶來十分好的貢獻，但強調做法風險較高，不太適合散戶。

大會司儀、金管局前總裁陳德霖則表示，散戶投資者非常容易受到市場情緒波動，認為要令私募股權投資變得受歡迎，將要面對一些結構性障礙；但看好養老基金有很大的潛力。

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