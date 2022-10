昨天縮短在美國行程的英國財政大臣關浩霆(Kwasi Kwarteng),剛在其Twitter帳戶中貼上他給首相卓慧思的信件,指他接受了卓慧思請他離職的請求。(You have asked me to stand aside as your Chancellor. I have accepted)。英鎊匯價昨天在傳出關浩霆緊急回國及英政府準備撤回包括減稅方案的「迷你預算案」後已大幅抽升,兌美元在香港時間今早凌晨一度升至1.138,最新已跌回1.12水平,關浩霆公開給予卓慧思的信件亦未有令英鎊回升。