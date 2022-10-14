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在信件中，關浩霆指在過去數周他不斷強調，英國不能繼續走低增長、高稅率的老路，若國家要成功，必須有轉變。但經濟環境自他上月23日公布減稅大計之後已大幅轉變。在這個時候需要繼續向前行，強調卓慧思政府的財政紀律。他樂意以後座議員的身分支持卓慧思的政府及他的繼任人。最後他在信中表示很榮幸成為卓慧思的首任財相。

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