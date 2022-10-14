昨天縮短在美國行程的英國財政大臣關浩霆(Kwasi Kwarteng)，剛在其Twitter帳戶中貼上他給首相卓慧思的信件，指他接受了卓慧思請他離職的請求。(You have asked me to stand aside as your Chancellor. I have accepted)。英鎊匯價昨天在傳出關浩霆緊急回國及英政府準備撤回包括減稅方案的「迷你預算案」後已大幅抽升，兌美元在香港時間今早凌晨一度升至1.138，最新已跌回1.12水平，關浩霆公開給予卓慧思的信件亦未有令英鎊回升。
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在信件中，關浩霆指在過去數周他不斷強調，英國不能繼續走低增長、高稅率的老路，若國家要成功，必須有轉變。但經濟環境自他上月23日公布減稅大計之後已大幅轉變。在這個時候需要繼續向前行，強調卓慧思政府的財政紀律。他樂意以後座議員的身分支持卓慧思的政府及他的繼任人。最後他在信中表示很榮幸成為卓慧思的首任財相。
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