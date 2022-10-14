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贛鋒天齊同發盈喜 首三季多賺5倍及28倍

內地鋰電池股贛鋒（1772）和天齊鋰業（9696）同發盈喜。贛鋒預計，今年首三季淨利潤介乎143億元（人民幣，下同）至153億元，按年增長4.78倍至5.19倍；扣除非經性損益後淨利潤最多至143億元，增長最多至9.01倍。天齊鋰業首三季淨利潤介乎152億元至169億元，按年大升27.69倍至30.9倍；扣除非經常性損益後淨利潤最多至158億元，最多增長130.6倍。贛鋒和天齊鋰業股價今日分別收升6%和1.6%。

贛鋒第三季淨利潤介乎70.46億元至80.46億元，按年增長5.67倍至6.62倍；扣除非經性損益後淨利潤52.68億元至62.68億元，增長7.89倍至9.58倍。公司表示，隨着新能源行業的快速發展，市場對鋰鹽產品的需求持續增長，鋰鹽產品的價格維持在較高水平，公司鋰鹽產品銷量和銷售均價按年增長，其鋰電池板塊新建項目陸續投產、產能逐步釋放，故其經營性業績大幅增長。此外，其持有的金融資產產生公允價值變動收益，導致非經常性收益按年增長。

天齊鋰業表示，預計首三季營業收入按年大幅上升，主要受益於全球新能源汽車行業氣氛提升、鋰離子電池廠商加速產能擴張、下游正極材料訂單回暖等多個因素，期內公司主要鋰產品的銷量和銷售均價按年均明顯增長。