美國密歇根大學10月消費者情緒指數由上月的58.6升至59.8，為今年4月以來最高；惟美國消費者對通脹預期惡化，刺激美國10年期債息升逾4厘，拖累隔晚美股先升後跌。以科技股為主的納指跌勢最急，全日跌3.1%，收報10321點，標指跌2.4%，報3583點，道指亦跌1.3%，報29634點。累計全周，納指跌3.1%，標指跌1.2%，不過金融、零售和醫藥股比重較高的道指仍升1.2%。
對息口敏感的科技股普遍向下，特斯拉（美：TSLA）跌7.6%，亞馬遜（美：AMZN）跌5%，蘋果（美：AAPL）跌3.2%，Meta（美：META）跌2.7%。新能源汽車股方面，小鵬（美：XPEV）跌8.2%，蔚來（美：NIO）跌8.1%，理想（美：LI）跌6.6%。一籃子中概股的納斯達克金龍中國指數跌3.9%。
多間美國大型銀行昨晚公布業績，股價走勢各異。摩根大通（美：JPM）升1.7%，花旗（美：C）升0.7%，期內投行業務收入急跌55%的摩根士丹利（美：MS）則跌5.1%。
港股跟隨美股走弱，ADR港股比例指數報16481點，跌1.3%。指數成份股全線向下，比港股跌幅最大的是美團（3690）ADR，較本港收市價低2.6%，折合報145.08港元。騰訊（0700）ADR、長和（0001）ADR及阿里巴巴（9988）ADR均較本港收市價低逾2%。恒指夜期收報16395點，跌1.2%，低水193點。