美國密歇根大學10月消費者情緒指數由上月的58.6升至59.8，為今年4月以來最高；惟美國消費者對通脹預期惡化，刺激美國10年期債息升逾4厘，拖累隔晚美股先升後跌。以科技股為主的納指跌勢最急，全日跌3.1%，收報10321點，標指跌2.4%，報3583點，道指亦跌1.3%，報29634點。累計全周，納指跌3.1%，標指跌1.2%，不過金融、零售和醫藥股比重較高的道指仍升1.2%。