根據公司所提交的文件，盈捷科技為紮根香港的納米纖維技術開發商，專注運用納米纖維技術提升產品特性及質量，推出以專有納米纖維層打造的產品「NASK」。目前為止，公司已成功商品化4款呼吸器產品，分別為N99呼吸器、Pro NIOSH N95呼吸器、Pro CE FFP2呼吸器及防污染呼吸器。此外，公司亦從事銷售及分銷中藥及保健品。

截至今年6月底止，盈捷科技期內溢利錄得1533萬元，按年下跌60.5%。收入錄得4601.5萬元，按年下跌26.6%。若按產品劃分，銷售呼吸器的收入錄得4589.9萬元，佔總收入99.7%，銷售額按年下跌26.5%。銷售中藥、保健品及其他產品的收入錄得11.6萬元，佔總收入0.3%，銷售額按年下跌54.3%。

盈捷科技解釋，期內收入錄得跌幅，主要由於延遲安裝新機器以替換有缺陷的生產設施，導致呼吸器銷售額於2022年4月至6月期間下跌；以及香港爆發第5波疫情， 加上實施強制檢疫要求，導致期內生產工人數目及工作時間較2021年同期有所減少。公司表示，收入及盈利能力於疫情肆虐期間上漲至前所未有的新高，惟該等財務狀況未必能夠延續。

盈捷科技又指出，於2020年初，呼吸器存貨囤積問題導致全球呼吸器產品短缺，帶動整體市場平均售價急劇上升，醫療界別及其他人士皆願意支付巨額溢價以獲得呼吸器。一旦囤積過多存貨，客戶或會減少未來訂單，直至存貨水平與其使用需求接軌為止。未來客戶訂單減少或會對公司的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。