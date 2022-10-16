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陳茂波：金融科技周參加者將獲發出席證明協議代幣

財政司長陳茂波今日發表網誌，表示政府將於10月31日至11月4日舉行金融科技周上，發布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，向全球業界展示推動香港發展成國際虛擬資產中心的願景。他認為，香港的創科發展將會是全速飛躍的階段，有利於香港進一步增強發展動能，開拓新的經濟增長點。

政策宣言內容涵蓋願景和策略、監管制度、對於開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及為把握虛擬資產帶來的技術優勢推出先導項目，將清晰表達政府立場，以及與全球資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。

陳茂波指，金融科技周將以先到先得的方式，以非同質化代幣(NFT)形式向參加者派發限量版的出席證明協議（POAP）代幣。代幣持有者屆時可透過3D掃描製作其專屬虛擬化身，提供全新體驗，日後並可憑代幣優先參加其他行業活動。

陳茂波稱，香港在過去五年共投放了逾1,500億元，在推動科研、培育人才及發展基建等多方面支持創科發展。創新及科技基金推出20多年，吸引了大量私人投資，基金每年的支岀由2013至14年度的逾7億元，增加至2021至22年度約40億元。政府正為未來五至十年的創科發展制訂藍圖，明確發展的方向和目標，以便更好協調和統籌相關的支援政策。

 