因應中共中央總書記習近平在報告中提及經濟重點在發展實體經濟，加快發展綠色轉型，多間內銀隨即發出通告，公布今年截止9月底最新貸款數字，以顯示其支持實體經濟的具體成效。
建設銀行（0939）公布截止今年9月底，人民幣貸款近20萬億元（人民幣，下同），較去年底增加2.1萬億元，按年增近5,200億元，當中投放予製造業的貸款便達2.2萬億元，較上年末增長32%。綠色貸款錄2.6萬億元，較去年底增加6,300億元，增幅32%。
同期工商銀行（1398）的境內人民幣貸款餘額比去年底淨增加2.2萬億元，按年多增4573億元。綠色貸款較年初增長9500億元，增幅34%。
中國銀行（3988）截止9月底客戶貸款較年初增加1.69萬億至17.41萬億，增長10.78%。當中，綠色信貸增長約36%，境內製造業貸款增長約18%。
㕦外，農業銀行（1288）則公布同期新增人民幣各項貸款2.2萬億元，又指前三季度基本面穩健，資產規模實現較快增長，資產質量持續改善，收入、利潤等核心財務指標均取得新進步。
交通銀行（3328）的境內人民幣各項貸款較去年底增加6,444億元，增幅11%，按年增加950億元。境內綠色信貸餘額超6,000億元，較去年底增幅超25%。另不良貸款餘額、不良貸款率均較6月底下降。