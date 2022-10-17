個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.32%，折合報243.42元；阿里巴巴（9988）跌2.19%，折合報71.65元；美團（3690）跌2.64%，折合報145.06元；匯控（0005）跌0.03%，折合報40.54元；建行（0939）跌1.12%，折合報4.36元。

道期現升0.276%；標期現升0.27%；納期現升0.21%。日股現跌1.14%，韓股現跌1.1%，澳股現跌1.61%。

VIX指數隔晚升0.25%或0.08點，報32.02點。美2年期10年期債息倒掛48.756基點。

紐油現升0.88%或0.76美元，報86.37美元；布油現升0.94%或0.87美元，報92.5美元；金價現升0.2%或3.38美元，報1647.85美元；LME 銅期貨隔晚跌0.45%或34.5美元，報7538.5美元。美國10年期債息現跌0.56%或0.0227厘，報3.9957厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中海宏洋（0081）、維達（3331）、文業集團（1802）及遠大中國（2789）。

潤歌互動（2422）上市，定價0.64元。

中海油（0883）料今年首三季淨利潤按年升逾1倍。

長汽（2333）擬斥最多18億人幣回購A股。

贛鋒（1772）發盈喜，首三季多賺5倍。

天齊鋰業（9696）發盈喜，首三季多賺28倍。

阿里影業（1060）中期虧損少於3000萬。

林順潮連日增持希瑪眼科（3309），持股量增至55.46%。

南航（1055）9月客運運力投入按年跌33.8%。

永嘉（3322）第3季實體店同店跌13%，內地跌幅最大。

富力地產（2777）9月銷售收入按年跌78%。

周大福（1929）第二財季內地同店銷售增3.4%，港澳增8.5%。

IFR：中石化（0386）重談零售業務IPO。

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