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恒指低開107點 科指跌1.4% 潤歌互動上市升103.1%

恒指今早低開107點或0.66%，報16479點，大市成交金額18億元；國指今早低開31點或0.57%，報5597點。恒生科技指數開市報3159點，跌1.47%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。建行（0939）、工行（1398）、中行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌28隻升，29隻下跌，16隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.26%，報12.04元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌5.27%，報98.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，21隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報9.7元，升2.21%；跌幅最大的是小鵬（9868）創上市新低，見32.9元，開市報32.9元，跌7.45%。

恒指續低於10天線(17112.63點)。科指續低於10天線(3378.36點)。

醫思健康（2138）半年整體銷售額升17%。無成交，報4.21元。

多間公司公布業績，績前表現如下，中海宏洋（0081）無成交，報2.77元。

維達（3331）無成交，報17.26元。

潤歌互動（2422）上市，定價0.64元，開市報1.3元，升103.13%。

中海油（0883）料今年首三季淨利潤按年升逾1倍。開市報9.77元，升1.14%。

長汽（2333）擬斥最多18億人幣回購A股。開市報7.21元，跌0.14%。

贛鋒（1772）發盈喜，首三季多賺5倍。開市報54.05元，升2.17%。

天齊鋰業（9696）發盈喜，首三季多賺28倍。開市報62元，升0.4%。

阿里影業（1060）中期虧損少於3000萬。開市報0.32元，無升跌。

林順潮連日增持希瑪眼科（3309），持股量增至55.46%。無成交，報3.49元。

南航（1055）9月客運運力投入按年跌33.8%。開市報4.02元，跌0.25%。

永嘉（3322）第3季實體店同店跌13%，內地跌幅最大。無成交，報0.232元。

富力地產（2777）9月銷售收入按年跌78%。無成交，報1.26元。

周大福（1929）第二財季內地同店銷售增3.4%，港澳增8.5%。開市報14.46元，升0.98%。

IFR：中石化（0386）重談零售業務IPO。開市報3.35元，跌0.59%。

破頂股表現

破頂股包括，潤歌互動（2422）開市報1.3元，升103.13%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括小鵬（9868）低見32.9元，開市報32.9元，跌7.45%；蔚來集團（9866）低見93.75元，開市報93.75元，跌6.11%；嗶哩嗶哩（9626）低見88.1元，開市報88.1元，跌5.22%；蔚來（9866）低見93.75元，開市報93.75元，跌6.11%；百度（9888）低見98.9元，開市報98.9元，跌5.27%；百度 （9888）低見98.9元，開市報98.9元，跌5.27%。

8隻股份創52周低，包括，騰訊（0700）低見245.2元，開市報245.2元，跌1.61%；首都信息（1075）低見0.255元，開市報0.255元，跌3.77%；越秀房託（0405）低見1.51元，開市報1.51元，無升跌；置富（0778）低見5.27元，開市報5.27元，跌0.57%；港交所（0388）低見243.6元，開市報243.6元，跌1.22%；中國有贊（8083）低見0.091元，開市報0.091元，跌2.15%；葉氏化工（0408）低見2.9元，開市報2.9元，跌1.69%；中信國際電訊（1883）低見2.38元，開市報2.38元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，潤歌互動（2422）開市報1.3元，升103.13%；聯康生物（0690）開市報0.088元，升8.64%；華住集團（1179）開市報26.05元，升6.98%；JS環球生活（1691）開市報7.7元，升6.5%；潤泥（1313）開市報3.67元，升4.86%；宏光（6908）開市報3.93元，升3.42%；翰森製藥（3692）開市報12.04元，升3.26%；康龍化成（3759）開市報36.85元，升2.93%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報4.95元，升2.7%；天譽（0059）開市報0.036元，升2.86%。

下跌異動股，包括，小鵬（9868）創上市新低，見32.9元，開市報32.9元，跌7.45%；貝殼（2423）開市報32.75元，跌6.7%；蔚來集團（9866）創上市新低，見93.75元，開市報93.75元，跌6.11%；百度（9888）創上市新低，見98.9元，開市報98.9元，跌5.27%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見88.1元，開市報88.1元，跌5.22%；福森藥業（1652）開市報0.95元，跌5%。

 

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