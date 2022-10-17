港元現報7.85元無升跌，今晨曾貶值最多5點子，報7.8505元，亦曾升值最多5點子，報7.8495元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.38點子至1.71429%；1星期HIBOR升0.27點子至2.08881%；2星期HIBOR升1.15點子至2.2244%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升13.55點子至3.95089%；6個月期HIBOR升6點子至4.38548%；12個月期HIBOR升1.42點子至4.72839%。

美元指數現報113.011貶值0.3點或0.26%。

美元1個月期LIBOR報3.443%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8768%，連續2日收窄，利差是2022年10月07日後最高，當日差距為-0.8672%

對上一次連續2日收窄，是2022年9月29日，當日利差報-0.5002%。

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