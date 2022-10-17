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新品被指像日軍軍服 李寧今早瀉14% 同系非凡中國亦跌一成

近年靠國潮食糊的藍籌體育用品股李寧（2331）今早插近13.6%，暫跌近一成，暫報52.25元﹔同系公司非凡中國（8032）亦暫跌一成，跌穿1元關口。昨日內地一篇微信文章在網上發酵，文章指出最近李寧的一場發布會上，新品引發巨大爭議，因「新品服裝類似『日本軍服』，尤其是帽子更像是日本士兵戴的帽子，配上軍綠色的大衣，簡直就是一模一樣」，暗指公司「吃中國的飯，砸中國的碗」。

文章引述網民的批評指出，「李寧總裁錢煒是日本人」，又指「我們把李寧當國貨，李寧卻把我們當傻子戲耍」等。目前錢煒為李寧聯席行政總裁，為日籍華人，日文名字為「高坂武史」。

據2019年李寧對高坂武史的委任通告，他獲委任為李寧執行董事及聯席行政總裁，工作重點將在集團運營。文章指出，在李寧委任高坂武史的同年，公司便進軍了日韓市場。

據公告，高坂武史曾為南韓優衣庫（UNIQLO）之行政總裁，並於1996年加入UNIQLO母企迅銷（6288）。他在2001年及2005年出任中國優衣庫副總經理及首席運營官。他在中國市場的開拓及管理方面擁有超過15年經驗。

此外，在本月13日（上周四）， 中國國際體育用品博覽會主辦方公布，經與參展企業、專業觀眾及各級相關政府部門溝通并審慎研判決定，原計劃2022年9月16日舉辦的第40屆中國國際體育用品博覽會將延期至2023年5月26日至29日舉辦，舉辦地點仍為福建省廈門市廈門國際會展中心。

 

今日內需股走弱，同為藍籌體育用品股的安踏暫跌2.57%，報79.5元﹔特步（1368）則暫跌4.13%，報7.42元。