政府今次處理虛擬資產交易市場的處理手法和背景跟上次傳統IPO市場的「後知後覺」事件的處理方式非常一致。 香港自2015年虛擬貨幣交易剛開始受到投資者注意並急速發展開始，一向是全球虛擬資產的交易中心，很多國際知名的虛擬資產項目和交易所也選擇以香港作為根據地。 當內地在2017年間大力打擊虛擬資產交易後，內地發跡的大型交易所如Biannce和火幣等更把資源從內地遷移到香港。在2017到2018這兩年間，香港的酒店及會議展覽場地不時舉辦大型的虛擬資產展覽及研討會，有關ICO及STO的活動非常頻繁，旅遊、酒店、餐飲業發展蓬勃，盛況空前！

奈何香港之後的社會運動事件及接著疫情爆發，很多線下的虛擬資產國際交流活動被逼暫停。在2021到2022年初的NFT，Web3及元宇宙發展熱潮中，一方面很多新項目出台，另外很多全球知名的傳統金融服務供應商如PayPal、Visa、Meta甚至很多投資銀行及互聯網公司也紛紛高調參與並推出貼近市場需求虛擬資產交易活動。

雖然當時第五波疫情爆發的陰霾仍然籠罩著全球，但虛擬資產交易額因為大家被困在家裡更加集關注中線上活動，反而急速增長。

正當香港面對歷史上最嚴重的人才流失、中美貿易摩擦而導致歐美制裁、沒有完全跟上其他國際城市的疫情解封的多方面問題夾擊之際，很多香港家族辦公室及投資銀行近來正面對著一個更深層次的問題。 事緣明年三月香港將會立法規定金融機構必須持有或使用由證監會發出的VASP牌照服務供應商才可以為客戶提供虛擬資產服務。 雖然立法無可厚非，但法例對供應商要求苛刻之外，更只容許專業投資者參與。這新法例意味著香港將不歡迎一般零售虛擬貨幣投資者在香港進行合法交易，等同把這個新興行業拒於城外！

我需然沒有看透未來的「水晶球」，但我可以非常肯定的跟大家講出香港如果不按實際市場變化相應調整政策。未來幾年不但法律界、審計會計、甚至金融服務、資訊科技、會議展覽業界也會受到嚴重衝擊。 簡單講，如果香港沒有零售虛擬資產交易，香港就非常缺乏空間留給熟悉區塊鏈技術的人才發揮。 如果他們選擇移民到新加坡、英國甚至迪拜等地方，在此消彼長的情況下，香港憑什麼去「搶」人才？ 雖然香港要發展虛擬資產交易仍然存在十分多棘手問題，但當政府終於意識到壓抑發展產生的問題大於面對發展的時候，我們就必須做出正確的決定了。「蘇州過後」還有艇接我們的下一代到元宇宙發展嗎？

香港數字金融協會聯席會長陳家豪