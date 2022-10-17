不過，儘管疫情持續導致香港和澳門特區的零售和批發營業額下降，同店銷售仍增長

6.7%。香港的店舖數目較上一財政年度同期淨減少11間至71間，但自本財政年度起，集團零售和批發業務每個月均錄得按年正增長。此增長由本地消費帶動，並且受惠於集團響應政府消費券計劃而及時推出促銷活動吸引消費者。

澳門零售和批發業務繼續錄得明顯下降。自6月底，澳門確診病例急升，令當地業務受到嚴重打擊，而澳門特區於7月首次實施全市封城，也導致遊客人次大幅下降。

線上業務銷售於第二季按年下跌1.7%，主要由於內地爆發疫情引發不同地區實施局部或全面封鎖，對跨境物流及集團位於內地的電商倉庫補貨均造成嚴重影響，並拖慢由香港直接送貨予內地客戶的跨境物流安排。相比之下，香港的線上業務在自家網店帶動下，銷售按年升70%。

內地第二季銷售和同店銷售分別下降9.8%和11.0%，主要由於疫情爆發和消費疲弱所致。集團透過理順內地店舖網絡，作為提升盈利能力的其中一項措施，集團於季內關閉29間錄得虧損的店舖。然而，內地市場仍然是莎莎的重要市場，短期內，集團會按照店舖的營運表現和盈利能力，繼續優化店舖網絡，並嚴格控制整體成本，以減低虧損及保留實力，長遠支持集團在內地市場的持續發展。

馬來西亞方面，受惠政府改變防疫策略，業務持續強勁回升，第二季銷售按年增長248.0%，部份原因是由於去年疫情封城導致基數較低，同時第二季銷售亦已回復至疫情前同期77.4%的水平。

莎莎收報1.11元，跌0.89%。

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