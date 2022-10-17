中電（0002）公布今年首三季數據，香港的售電量較去年同期下降2.3%至269億度，當中佔總售電量比例30%、37%和5%的住宅、商業和製造業客戶類別均有所減少，分別按年跌4.5%、2.2%和4.6%。
翻查資料，今年第三季售電量約111億度，按年微升約0.4%。該集團表示，新冠病毒個案在夏季急增，導致經濟活動復甦緩慢，但7至9月商業、基建及公共服務客戶類別的售電量較去年同期上升。
另集團指出，由於國際燃料價格急漲，中電的每月燃料調整費亦有所上調，導致淨電價自2022年1月以來急升10.6%，客戶的電價也受影響，但認為中電電價的調整幅度已遠較全球很多地方低。
此外，中電在澳洲市場上面對艱難市況，能源價格高企但售電合約價格較低；雅洛恩電廠今年連串機組出現問題，發電量減少，未能滿足部份合約的發電量，導致增加成本等。惟集團指出，未變現虧損將會隨時間變更，並會在合約到期時消除，故在價格上升的情況下生產及調度電力，長遠而言也能受惠高企的批發電價。
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