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英鎊英債上升 道指升550點 納指升幅近3個月最大

英國首相特拉斯的經濟計劃幾乎完全逆轉，減稅計劃無限期擱置，英鎊和英國國債應聲大漲。紐約州製造業活動在10月份連續第三個月萎縮。彭博經濟研究最新模型預測顯示，美國經濟一年內衰退概率達到100%。知名投資人麥樸思警告稱，如果高通脹持續，美國利率將會到飈升到30年高點9%。美2年期10年期債息續倒掛，曾低見52.082基點，收報43.708基點。道指曾升最多2.28%，是10月13日後最大升幅。納指曾升最多3.64%，是7月27日後最大升幅，當日升幅為4.49%。

道瓊斯工業平均指數收漲550點，升幅1.86%，報30185點。標普500指數收漲94點，升幅2.65%，報3677點。納斯達克綜合指數收漲354點，或3.44%，報10675點。

微軟升3.92%，報237.53美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻59點，而Walgreens boots alliance跌0.72%，報33元，拖低道指1.5點。

科技股方面，蘋果收市報142.41元，升2.91%，谷歌母公司Alphabet收市報99.97元，升3.53%，亞馬遜收市報113.79元，升6.44%，Facebook收市報134.04元，升5.74%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.84%，報398點。德國DAX指數收漲1.7%，報12649點；法國CAC 40指數漲1.84%，報6040點；英國富時100指數收漲0.9%，報6920點。

 

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