英國首相特拉斯的經濟計劃幾乎完全逆轉，減稅計劃無限期擱置，英鎊和英國國債應聲大漲。紐約州製造業活動在10月份連續第三個月萎縮。彭博經濟研究最新模型預測顯示，美國經濟一年內衰退概率達到100%。知名投資人麥樸思警告稱，如果高通脹持續，美國利率將會到飈升到30年高點9%。美2年期10年期債息續倒掛，曾低見52.082基點，收報43.708基點。道指曾升最多2.28%，是10月13日後最大升幅。納指曾升最多3.64%，是7月27日後最大升幅，當日升幅為4.49%。