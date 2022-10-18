個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.39%，折合報250.64元；阿里巴巴（9988）升2.91%，折合報75.33元；美團（3690）升1.8%，折合報152.4元；匯控（0005）升2.32%，折合報42.11元；建行（0939）升0.34%，折合報4.44元。

道期現升0.671%；標期現升0.79%；納期現升0.84%。日股現升1.41%，韓股現升1.07%，澳股現升1.24%。

VIX指數隔晚跌2.02%或0.65點，報31.37點。

紐油現升0.26%或0.23美元，報85.69美元；布油現升0.24%或0.21美元，報91.84美元；金價現升0.07%或1.26美元，報1651.35美元；LME 銅期貨隔晚升0.31%或24美元，報7562.5美元。美國10年期債息現跌0.51%或0.0206厘，報3.9898厘。

今日焦點股份可留意：

南航（1055）、東航（0670）、海航計劃10月、11月恢復部分國際航班。

多間公司公布業績，包括，豐德麗（0571）、麗豐控股（1125）。

飛天雲動（6610）上市，定價2.21元。

比亞迪（1211）盈喜料第三季多賺超過3倍至95億人幣。

北大資源（0618）斥資200萬美元入股元宇宙企業。

中電（0002）今年首三季售電量按年跌2.3%，惟第三季見好轉。

穆迪調低旭輝（0884）企業家族評級至「Ca」，展望負面。

鋑聯控股（0459）旗下公司向內房董事借出按揭貸款5500萬元。

中電（0002）委任陳智思為獨立非執董。

莎莎（0178）第二季營業額跌1.1%，受惠放鬆防疫，馬來西亞勁升2.4倍。

安踏（2020）：安踏牌第三季零售金額錄中單位數增長。

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