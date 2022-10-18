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恒指高開247點 科指升2% 齊上試10天線

恒指今早高開247點或1.49%，報16860點，大市成交金額18億元；國指今早高開81點或1.45%，報5714點。恒生科技指數開市報3266點，升2.06%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。石藥（1093）、長實集團（1113）、長和（0001）拖累大市。

藍籌65隻升，2隻下跌，6隻無升跌。比亞迪（1211）升6.11%，報204.8元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌0.74%，報8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報96.55元，升6.04%；跌幅最大的是理想（2015）開市報74.9元，無升跌。

恒指上試10天線(17104.01點)。科指上試10天線(3366.33點)。

361度（1361）：主品牌第三季零售額錄中雙位數增長。開市報3.3元，升1.85%。

維達（3331）第三季收益升6.5%，經營溢利降78.2%。開市報17.18元，跌0.81%。

南航（1055）、東航（0670）、海航計劃10月、11月恢復部分國際航班。南航開市報4.2元，升0.96%。東航（0670）開市報2.74元，升1.48%。

飛天雲動（6610）上市，定價2.21元。開市報2.21元，無升跌。

比亞迪（1211）盈喜料第三季多賺超過3倍至95億人幣。開市報204.8元，升6.11%。

北大資源（0618）斥資200萬美元入股元宇宙企業。無成交，報0.122元。

中電（0002）今年首三季售電量按年跌2.3%，惟第三季見好轉。開市報54.25元，升0.09%。

穆迪調低旭輝（0884）企業家族評級至「Ca」，展望負面。開市報0.63元，升3.28%。

鋑聯控股（0459）旗下公司向內房董事借出按揭貸款5500萬元。無成交，報0.09元。

中電（0002）委任陳智思為獨立非執董。開市報54.25元，升0.09%。

莎莎（0178）第二季營業額跌1.1%，受惠放鬆防疫，馬來西亞勁升2.4倍。無成交，報1.11元。

安踏（2020）：安踏牌第三季零售金額錄中單位數增長。開市報81.75元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，上置集團（1207）開市報0.018元，升12.5%；科濟藥業（2171）開市報12.16元，升12.38%；雲遊控股（0484）開市報0.76元，升11.76%；德昌電機（0179）開市報8.24元，升9.57%；宇華教育（6169）開市報0.9元，升8.43%；南戈壁（1878）開市報1.08元，升6.93%；華晨中國（1114）開市報3.15元，升6.78%；順豐同城（9699）開市報6.17元，升6.75%；比亞迪（1211）開市報204.8元，升6.11%。

下跌異動股，包括，南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位4.796元，開市報4.798元，跌3.27%；塗鴉智能（2391）開市報6.75元，跌2.6%；晶苑國際（2232）開市報2.3元，跌2.54%；力世紀（0860）開市報0.249元，跌2.35%；雍禾醫療（2279）開市報7.8元，跌2.26%；龍光地產（3380）開市報0.45元，跌2.17%；中國高速傳動（0658）開市報3.3元，跌2.08%；完美醫療（1830）開市報2.88元，跌1.71%；利基控股（0240）開市報0.66元，跌1.49%；中興通訊（0763）開市報14.5元，跌1.36%；通達（0698）開市報0.077元，跌1.28%。

 

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