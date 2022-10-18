港元今早曾觸及7.85元，現報7.8495元升值5點子，亦曾升值最多8點子，報7.8492元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升6.15點子至1.77583%；1星期HIBOR升1.07點子至2.09946%；2星期HIBOR升5.47點子至2.27911%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升9.4點子至4.04488%；6個月期HIBOR升7.11點子至4.45655%；12個月期HIBOR升8.89點子至4.81726%。

美元指數現報112.158升值0.119點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報3.443%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8098%，連續3日收窄，利差是2022年10月05日後最高，當日差距為-0.6785%

對上一次連續3日收窄，是2022年9月19日，當日利差報-0.5676%。

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