moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日升171點 三大指數齊創4日高

英國財策轉軚利好環球市場氣氛，恒指今早承接外圍高開247點，高位升283點，其後曾倒跌最多54點，其後止跌回升，半日高低波幅338點。三大指數齊創4日高。比亞迪（1211）獲花旗唱好，帶動車股上升。

恒指半日升171點或1.03%，報16784點，大市成交金額532億元；國指升68點或1.22%，報5702點。恒生科技指數收報3279點，升2.49%。

藍籌股成交金額241.82億元，佔大市成交45.45%；科指成份股成交金額92.16億元，佔大市成交17.32%；國指成份股成交金額170.74億元，佔大市成交32.09%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。藥明生物（2269）、平保（2318）、李寧（2331）拖累大市。

藍籌54隻升，16隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升6.04%，收報3.51元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌5.15%，收報9.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報19.38元，升6.48%；跌幅最大的是理想（2015）收報74.2元，跌0.93%。

恒指上試10天線(17096.44點)。科指上試10天線(3367.72點)。

北水南下合計淨流入28.54億元，較上日減少48.58%，連續第9日流入，累計流入298.29億元，對上一次連續9日淨流入是6月21日。南水北上合計淨流出15.93億元人民幣，較上日減少64%，連續第2日流出，累計流出60.17億元。

比亞迪（1211）盈喜料第三季多賺超過3倍至95億人幣。獲花旗唱好，維持「買入」評級，予目標價640元，帶動車股上升。吉利（0175）收報10.28元，升4.15%；比亞迪（1211）收報204.6元，升6.01%；華晨中國（1114）收報3.33元，升12.88%；長城汽車（2333）收報7.56元，升3.28%；蔚來集團（9866）收報97.6元，升3.01%；零跑（9863）收報19.96元，升10.52%。

361度（1361）：主品牌第三季零售額錄中雙位數增長。收報3.31元，升2.16%。

維達（3331）第三季收益升6.5%，經營溢利降78.2%。見52周低16.46元，收報16.76元，跌3.23%。

南航（1055）、東航（0670）、海航計劃10月、11月恢復部分國際航班。南航收報4.2元，升0.96%。東航（0670）收報2.78元，升2.96%。

飛天雲動（6610）上市，定價2.21元。收報2.28元，升3.17%。

北大資源（0618）斥資200萬美元入股元宇宙企業。收報0.119元，跌2.46%。

中電（0002）今年首三季售電量按年跌2.3%，惟第三季見好轉。收報42.05元，升2.19%。

穆迪調低旭輝（0884）企業家族評級至「Ca」，展望負面。收報0.6元，跌1.64%。

鋑聯控股（0459）旗下公司向內房董事借出按揭貸款5500萬元。見52周低0.088元，收報0.088元，跌2.22%。

中電（0002）委任陳智思為獨立非執董。收報42.05元，升2.19%。

莎莎（0178）第二季營業額跌1.1%，受惠放鬆防疫，馬來西亞勁升2.4倍。收報1.1元，跌0.9%。

安踏（2020）：安踏牌第三季零售金額錄中單位數增長。見52周低73.65元，收報77.6元，跌5.08%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，保利物業（6049）低見37.6元，收報38.5元，跌0.26%；銀城國際（1902）低見1.4元，收報1.52元，升1.33%；中梁（2772）低見0.41元，收報0.42元，跌1.18%；中國新華教育（2779）低見0.83元，收報0.87元，升1.16%；永利澳門（1128）低見4.07元，收報4.1元，跌2.15%；雲南水務（6839）低見0.315元，收報0.33元，跌5.71%；和鉑醫藥（2142）低見1.23元，收報1.26元，跌3.08%；兆科眼科（6622）低見2.34元，收報2.37元，跌0.42%；偉俊集團控股（1013）低見0.035元，收報0.049元，升28.95%；映客（3700）低見0.79元，收報0.84元，升3.7%。

32隻股份創52周低，其中十隻包括，朗詩（0106）低見0.134元，收報0.134元，跌3.6%；金茂（0817）低見1.33元，收報1.37元，升0.74%；通達（0698）低見0.076元，收報0.078元，無升跌；中華煤氣（0003）低見6.56元，收報6.65元，升0.45%；遠見控股（0862）低見0.106元，收報0.106元，跌11.67%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.42元，收報0.42元，跌3.45%；大快活（0052）低見9.55元，收報9.58元，跌1.03%；泓富（0808）低見1.83元，收報1.85元，跌1.6%；富豪產業（1881）低見1.02元，收報1.03元，跌0.96%；陽光房地產基金（0435）低見2.8元，收報2.81元，跌0.71%。

異動股

上升異動股，包括，偉俊集團控股（1013）創上市新低，見0.035元，收報0.049元，升28.95%；卡森國際（0496）收報0.47元，升23.68%；凱知樂（2122）收報0.106元，升21.84%；企展控股（1808）收報1.51元，升17.05%；華晨中國（1114）收報3.33元，升12.88%；上坤（6900）收報0.053元，升12.77%；信達生物（1801）收報28.95元，升12.65%；力世紀（0860）收報0.285元，升11.76%；遠洋服務（6677）收報1.87元，升11.31%；佳兆業資本（0936）收報0.51元，升10.87%。

下跌異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.094元，跌18.26%；揚科集團（1460）平上市低位0.143元，收報0.143元，跌13.33%；遠見控股（0862）見52周低0.106元，收報0.106元，跌11.67%；星凱（1166）收報0.067元，跌10.67%；中建富通（0138）收報0.16元，跌9.6%；德銀天下（2418）收報0.95元，跌8.65%；維珍妮（2199）收報3.89元，跌8.25%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.12元，跌7.69%；利寶閣（1869）收報0.305元，跌7.58%。

 

其他報道

Lanvin上半年收入增73% 疫情下大中華仍升32%

滬深三大指數半日向上 滬指升0.16%

歐盟美國擬為馬斯克支付在烏克蘭Starlink服務

港元拆息全線向上 1個月HIBOR創近3年高

麥樸思：利率或需升至9%

蘋果據報有意在泰國設立Mac生產線

新城控股發15億票據 獲中債信用增進擔保

微軟裁員近1000人

李克強：當前內地經濟正回穩向上

瑞信據報考慮出售美國資產管理業務

波音擬轉售為內地客預備的737 MAX

加密幣對冲基金破產 美國調查有否違規

A股高開 上證升0.32% 人行逆回購持平到期 人幣中間價偏強

恒指高開247點 科指升2% 齊上試10天線