英國財策轉軚利好環球市場氣氛，恒指今早承接外圍高開247點，高位升283點，其後曾倒跌最多54點，其後止跌回升，半日高低波幅338點。三大指數齊創4日高。比亞迪（1211）獲花旗唱好，帶動車股上升。
恒指半日升171點或1.03%，報16784點，大市成交金額532億元；國指升68點或1.22%，報5702點。恒生科技指數收報3279點，升2.49%。
藍籌股成交金額241.82億元，佔大市成交45.45%；科指成份股成交金額92.16億元，佔大市成交17.32%；國指成份股成交金額170.74億元，佔大市成交32.09%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。藥明生物（2269）、平保（2318）、李寧（2331）拖累大市。
藍籌54隻升，16隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升6.04%，收報3.51元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌5.15%，收報9.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報19.38元，升6.48%；跌幅最大的是理想（2015）收報74.2元，跌0.93%。
恒指上試10天線(17096.44點)。科指上試10天線(3367.72點)。
北水南下合計淨流入28.54億元，較上日減少48.58%，連續第9日流入，累計流入298.29億元，對上一次連續9日淨流入是6月21日。南水北上合計淨流出15.93億元人民幣，較上日減少64%，連續第2日流出，累計流出60.17億元。
比亞迪（1211）盈喜料第三季多賺超過3倍至95億人幣。獲花旗唱好，維持「買入」評級，予目標價640元，帶動車股上升。吉利（0175）收報10.28元，升4.15%；比亞迪（1211）收報204.6元，升6.01%；華晨中國（1114）收報3.33元，升12.88%；長城汽車（2333）收報7.56元，升3.28%；蔚來集團（9866）收報97.6元，升3.01%；零跑（9863）收報19.96元，升10.52%。
361度（1361）：主品牌第三季零售額錄中雙位數增長。收報3.31元，升2.16%。
維達（3331）第三季收益升6.5%，經營溢利降78.2%。見52周低16.46元，收報16.76元，跌3.23%。
南航（1055）、東航（0670）、海航計劃10月、11月恢復部分國際航班。南航收報4.2元，升0.96%。東航（0670）收報2.78元，升2.96%。
飛天雲動（6610）上市，定價2.21元。收報2.28元，升3.17%。
北大資源（0618）斥資200萬美元入股元宇宙企業。收報0.119元，跌2.46%。
中電（0002）今年首三季售電量按年跌2.3%，惟第三季見好轉。收報42.05元，升2.19%。
穆迪調低旭輝（0884）企業家族評級至「Ca」，展望負面。收報0.6元，跌1.64%。
鋑聯控股（0459）旗下公司向內房董事借出按揭貸款5500萬元。見52周低0.088元，收報0.088元，跌2.22%。
中電（0002）委任陳智思為獨立非執董。收報42.05元，升2.19%。
莎莎（0178）第二季營業額跌1.1%，受惠放鬆防疫，馬來西亞勁升2.4倍。收報1.1元，跌0.9%。
安踏（2020）：安踏牌第三季零售金額錄中單位數增長。見52周低73.65元，收報77.6元，跌5.08%。
17隻股份創上市新低，其中十隻包括，保利物業（6049）低見37.6元，收報38.5元，跌0.26%；銀城國際（1902）低見1.4元，收報1.52元，升1.33%；中梁（2772）低見0.41元，收報0.42元，跌1.18%；中國新華教育（2779）低見0.83元，收報0.87元，升1.16%；永利澳門（1128）低見4.07元，收報4.1元，跌2.15%；雲南水務（6839）低見0.315元，收報0.33元，跌5.71%；和鉑醫藥（2142）低見1.23元，收報1.26元，跌3.08%；兆科眼科（6622）低見2.34元，收報2.37元，跌0.42%；偉俊集團控股（1013）低見0.035元，收報0.049元，升28.95%；映客（3700）低見0.79元，收報0.84元，升3.7%。
32隻股份創52周低，其中十隻包括，朗詩（0106）低見0.134元，收報0.134元，跌3.6%；金茂（0817）低見1.33元，收報1.37元，升0.74%；通達（0698）低見0.076元，收報0.078元，無升跌；中華煤氣（0003）低見6.56元，收報6.65元，升0.45%；遠見控股（0862）低見0.106元，收報0.106元，跌11.67%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）低見0.42元，收報0.42元，跌3.45%；大快活（0052）低見9.55元，收報9.58元，跌1.03%；泓富（0808）低見1.83元，收報1.85元，跌1.6%；富豪產業（1881）低見1.02元，收報1.03元，跌0.96%；陽光房地產基金（0435）低見2.8元，收報2.81元，跌0.71%。
異動股
上升異動股，包括，偉俊集團控股（1013）創上市新低，見0.035元，收報0.049元，升28.95%；卡森國際（0496）收報0.47元，升23.68%；凱知樂（2122）收報0.106元，升21.84%；企展控股（1808）收報1.51元，升17.05%；華晨中國（1114）收報3.33元，升12.88%；上坤（6900）收報0.053元，升12.77%；信達生物（1801）收報28.95元，升12.65%；力世紀（0860）收報0.285元，升11.76%；遠洋服務（6677）收報1.87元，升11.31%；佳兆業資本（0936）收報0.51元，升10.87%。
下跌異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.094元，跌18.26%；揚科集團（1460）平上市低位0.143元，收報0.143元，跌13.33%；遠見控股（0862）見52周低0.106元，收報0.106元，跌11.67%；星凱（1166）收報0.067元，跌10.67%；中建富通（0138）收報0.16元，跌9.6%；德銀天下（2418）收報0.95元，跌8.65%；維珍妮（2199）收報3.89元，跌8.25%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.12元，跌7.69%；利寶閣（1869）收報0.305元，跌7.58%。
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