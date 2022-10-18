星展銀行（香港）研究部董事丘卓文表示，香港住宅樓價由今年初至今累計已跌8%，由去年高峰期至今共跌11%，相比金融海嘯後兩次跌市10%的紀錄而言，今次跌得較深。他指，未來一年發展商開盤供應最多以啟德區樓盤為主，並在預期有效按揭息率高企在3.5厘下，會影響樓市氣氛，加上港股跌市對財富產生負面影響及令部份業主售樓，以及一手供應比最高峰的1.8萬個單位稍多，因此估計發展商為清貨而開價保守，料明年樓價會向下調整5%，並且是時候檢討辣税。
他更指，即使預期明年樓價再跌，估計負資產個案增加，但是若香港經濟復甦、恢復通關及失業率下跌，加上工資上漲，料不致不供樓及斷供上升。若政府檢視辣税後，取消買家印花税等税項，亦一定刺激需求再增，但因為二手市場供應增加，因此不會預期樓市迅即反彈，反而有助樓價跌幅放缓。在當前環境，影響樓市的因素以息口為主，反而賣樓速度減慢、開價保守，2025至2026年供應不跌反升，他不認為市場會有過度供應。政府是否能將土地脱手供發展，則取決於會否調整底價。
隨著各地積極吸納人材，加上處於升息環境，外圍及金融市場變化比想像中長，市場內亦無甚炒家，原有的辣招是否需要保留，他認為有檢視的需要。
至於寫字樓方面，他稱，最近見有租客擬將寫字樓質素提升，所以空置率稍改善，但是中環邊缘地區的空置率仍逾10%。除港島東的寫字樓空置率增加而租值跌幅較大，大部分寫字樓租值跌1%。他預期未來一年續租租金有10%調整。因應鰂魚涌及啟德有新增寫字樓供應，預租情況較慢，因此他料寫字樓的空置率仍會上升，明年整體寫字樓租金有5%跌幅。
零售物業方面，丘卓文說，在今年初疫情肆虐下，租務寬免情況不及之前，隨著疫情改善及社交距離措施放寬，社區型及領展（0823）旗下商場反而可以加租，一般商場租金減幅收窄。若明年第二季通關，他料幫助到零售銷售有5%增長，並推動租金上升。
在一眾發展商中，丘卓文稱，宜選擇財務狀況良好及處於淨現金的信和置業（0083）及長實（1113）。若然香港恢復通關，則可以留意在各地產領域有涉獵的新地（0016）。
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