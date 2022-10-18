恒指今早高開247點，其後曾跌最多54點，收市競價創全日高位升301點，全日高低波幅356點。

恒指收市升301點或1.82%，報16914點，大市成交金額997億元，較上日增加4.17%，是10月14日1019.36億元成交後最多；國指升123點或2.18%，報5756點。恒生科技指數收報3336點，升4.25%。

藍籌股成交金額451.47億元，佔大市成交45.28%；科指成份股成交金額223.48億元，佔大市成交22.41%；國指成份股成交金額369.71億元，佔大市成交37.08%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。安踏（2020）、中移動（0941）、中電（0002）拖累大市。

藍籌58隻升，14隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升9.37%，收報3.62元，是升幅最大的藍籌，安踏（2020）跌3.61%，收報78.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報20.15元，升10.71%；跌幅最大的是理想（2015）收報74.9元，無升跌。

恒指上試10天線(17109.45點)。科指上試10天線(3373.35點)。

北水南下合計淨流入51.31億元，較上日減少7.55%，連續第9日流入，累計流入321.06億元，對上一次連續9日淨流入是6月21日。南水北上合計淨流出37.57億元人民幣，較上日減少15.1%，連續第2日流出，累計流出81.81億元。

午後消息股表現

政府據報研修例准電子煙及加熱煙轉口，比亞迪電子（0285）收報20.15元，升10.71%。思摩爾（06969）收報12.54元，升2.45%。中煙香港（6055）收報8.49元，升4.56%。中國波頓（3318）見52周低2.15元，收報2.28元，升4.11%。

中滙（0382）：五間學校新學生增17% 在校學生升14%。收報2.1元，升3.45%。

特步（1368）第三季零售銷售按年增長最多25%，存貨周轉擴大至5個月。收報8.05元，升4.55%。

今早及隔晚消息股表現

新城控股發15億票據 獲中債信用增進擔保。新城發展（1030）收報1.66元，跌2.35%。

361度（1361）：主品牌第三季零售額錄中雙位數增長。收報3.34元，升3.09%。

維達（3331）第三季收益升6.5%，經營溢利降78.2%。見52周低16.46元，收報16.7元，跌3.58%。

南航（1055）、東航（0670）、海航計劃10月、11月恢復部分國際航班。南航收報4.27元，升2.64%。東航（0670）收報2.79元，升3.33%。

飛天雲動（6610）上市，定價2.21元。收報2.12元，跌4.07%。

比亞迪（1211）盈喜料第三季多賺超過3倍至95億人幣。收報205元，升6.22%。

北大資源（0618）斥資200萬美元入股元宇宙企業。收報0.119元，跌2.46%。

中電（0002）今年首三季售電量按年跌2.3%，惟第三季見好轉。見52周低53.2元，收報53.5元，跌1.29%。

穆迪調低旭輝（0884）企業家族評級至「Ca」，展望負面。收報0.6元，跌1.64%。

鋑聯控股（0459）旗下公司向內房董事借出按揭貸款5500萬元。見52周低0.088元，收報0.088元，跌2.22%。

中電（0002）委任陳智思為獨立非執董。見52周低53.2元，收報53.5元，跌1.29%。

莎莎（0178）第二季營業額跌1.1%，受惠放鬆防疫，馬來西亞勁升2.4倍。收報1.1元，跌0.9%。

安踏（2020）：安踏牌第三季零售金額錄中單位數增長。見52周低73.65元，收報78.8元，跌3.61%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，保利物業（6049）低見37.6元，收報38.6元，無升跌；越秀服務（6626）低見2.55元，收報2.59元，跌1.52%；銀城國際（1902）低見1.4元，收報1.67元，升11.33%；中梁（2772）低見0.41元，收報0.42元，跌1.18%；中國新華教育（2779）低見0.83元，收報0.87元，升1.16%；永利澳門（1128）低見4.07元，收報4.1元，跌2.15%；雲南水務（6839）低見0.315元，收報0.34元，跌2.86%；東曜藥業（1875）低見2.41元，收報2.6元，跌0.76%；和鉑醫藥（2142）低見1.23元，收報1.3元，無升跌；兆科眼科（6622）低見2.33元，收報2.33元，跌2.1%。

53隻股份創52周低，其中十隻包括，朗詩（0106）低見0.134元，收報0.15元，升7.91%；金茂（0817）低見1.33元，收報1.34元，跌1.47%；中海宏洋（0081）低見2.65元，收報2.69元，跌1.1%；通達（0698）低見0.076元，收報0.078元，無升跌；中華煤氣（0003）低見6.55元，收報6.58元，跌0.6%；光大水務（1857）低見1.29元，收報1.32元，升0.76%；李氏大藥廠（0950）低見1.36元，收報1.39元，跌3.47%；北控醫療健康（2389）低見0.072元，收報0.088元，升17.33%；遠見控股（0862）低見0.103元，收報0.103元，跌14.17%；雲智匯科技（1037）低見0.245元，收報0.255元，升2%。

異動股

上升異動股，包括，世紀睿科（1450）收報2.74元，升24.55%；科濟藥業（2171）收報13.16元，升21.63%；偉俊集團控股（1013）創上市新低，見0.035元，收報0.046元，升21.05%；榮昌生物（9995）收報45.8元，升19.12%；北控醫療健康（2389）見52周低0.072元，收報0.088元，升17.33%；威華達（0622）收報0.29元，升16%；華晨中國（1114）收報3.42元，升15.93%；復銳醫療（1696）收報6.87元，升14.88%；信達生物（1801）收報29.5元，升14.79%；遠洋服務（6677）收報1.91元，升13.69%。

下跌異動股，包括，揚科集團（1460）創上市新低，見0.138元，收報0.139元，跌15.76%；佳兆業健康（0876）收報0.098元，跌14.78%；遠見控股（0862）見52周低0.103元，收報0.103元，跌14.17%；遠大中國（2789）創上市新低，見0.024元，收報0.026元，跌13.33%；維珍妮（2199）收報3.68元，跌13.21%；澳優（1717）收報4.52元，跌12.74%；傳遞娛樂（1326）見52周低0.084元，收報0.084元，跌12.5%；珠光控股（1176）見52周低0.78元，收報0.82元，跌10.87%；華科資本（1140）收報0.475元，跌8.65%。

其他報道

Zara母公司Inditex據報擬轉讓在俄業務

ZA Bank首推美元基金 年底前認購費用全免

政府據報研修例准電子煙及加熱煙轉口 比亞迪電子飈一成

滬深三大指數午後個別發展 滬指升0.13%

法巴獲批在內地合組財富管理企業

英國央行據報將推遲量化緊縮政策 美期、英鎊上漲

特步第三季零售銷售按年增長最多25% 存貨周轉擴大至5個月

恒指半日升171點 三大指數齊創4日高