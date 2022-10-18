對於整體資金流向、個別基金表現及強積金總資產於9月份跌破1萬億港元水平，GUM執行董事王玉麟分析：「過去三個月共有約30億港元從混合型資產基金市場流出，平均流入至股票基金和債券和貨幣市場，各15億港元。9月強積金成員主要把資金轉入保證基金和強積金保守基金，共佔約七成淨流動資金。對資金流向以及強積金總資產下跌，我們認為強積金成員應避免就市場波動而過於頻繁調整強積金資產配置，反應多理解個人的資產分佈和相關資產於現時市況下所受到的影響，及或考慮較長線的投資年期。」

積金評級有限公司則公布457萬名強積金成員的平均賬戶結餘約為21.1萬港元，即每名僱員較2022年初下跌約46700港元，下跌了18.1%。

香港獨立的強積金研究專家積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示：「 2022年債券基金的資金流出量最高。隨著加息，債券的資本價值亦下降。9月份季度資金持續流出債券基金，這顯示成員預計仍會再加息。」

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