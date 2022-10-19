市場憧憬上市公司盈利增長，美股續反彈。道指曾升最多2.16%，高見30837.9點，是9月21日31020.79點後最高。收市價是9月20日後收市新高。連升2日，累計升888.97點，對上一次連升2日是10月4日。蘋果受有關iPhone 14 Plus減產的報道影響一度下跌。Netflix盤後大漲，因用戶數量成長超過預期。聯儲局官員再次強調抗通脹決心，暗示利率可能升至4.5%以上。英國央行將於11月1日開始出售英國國債，但其中不含長期債券。拜登將宣布計畫釋放1500萬桶戰略石油儲備，油價下跌。
道瓊斯工業平均指數收漲337點，升幅1.12%，報30523點。標普500指數收漲42點，升幅1.15%，報3719點。納斯達克綜合指數收漲96點，或0.91%，報10772點。
高盛升2.33%，報313.85美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻47點，而Amgen跌0.32%，報252.12元，拖低道指5點。
科技股方面，蘋果收市報143.75元，升0.94%，谷歌母公司Alphabet收市報100.77元，升0.8%，亞馬遜收市報116.36元，升2.25%，Facebook收市報132.8元，跌0.92%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.35%，報399點。德國DAX指數收漲0.93%，報12765點；法國CAC 40指數漲0.44%，報6067點；英國富時100指數收漲0.24%，報6936點。