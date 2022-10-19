市場憧憬上市公司盈利增長，美股續反彈。道指曾升最多2.16%，高見30837.9點，是9月21日31020.79點後最高。收市價是9月20日後收市新高。連升2日，累計升888.97點，對上一次連升2日是10月4日。蘋果受有關iPhone 14 Plus減產的報道影響一度下跌。Netflix盤後大漲，因用戶數量成長超過預期。聯儲局官員再次強調抗通脹決心，暗示利率可能升至4.5%以上。英國央行將於11月1日開始出售英國國債，但其中不含長期債券。拜登將宣布計畫釋放1500萬桶戰略石油儲備，油價下跌。