個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.54%，折合報250.48元；阿里巴巴（9988）跌1.44%，折合報74.91元；美團（3690）跌1.62%，折合報151.5元；匯控（0005）跌0.67%，折合報41.92元；建行（0939）跌1.22%，折合報4.4元。

道期現升0.582%；標期現升0.85%；納期現升1.24%。日股現升0.19%，韓股現跌0.06%，澳股現升0.35%。

VIX指數隔晚跌2.77%或0.87點，報30.5點。

紐油現升1.43%或1.19美元，報84.01美元；布油現升0.95%或0.85美元，報90.89美元；金價現跌0%或0.04美元，報1652.18美元；LME 銅期貨隔晚跌1.87%或141.5美元，報7421美元。美國10年期債息現升0.1%或0.0041厘，報4.0107厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中國鐵塔（0788）、港交所（0388）、德利機械（2102）、中證國際（0943）。

蘋果據報下調iPhone 14 Plus產量，已通知至少一家內地廠商。留意手機設備股。

昭衍新藥（6127）盈喜，料今年首三季淨利潤升最多1.6倍。

六福（0590）內地本月上旬同店銷售挫逾一成，續受疫情限制措施影響。

中國智能健康（0348）斥最多3200萬購入日本高島市69幅地皮。

德昌電機（0179）發盈警，純利跌40%。

潤電（0836）9月售電量增5.9%，首9月累增4.8%。

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