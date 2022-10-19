恒指今早低開108點或0.65%，報16805點，大市成交金額14億元；國指今早低開39點或0.7%，報5716點。恒生科技指數開市報3308點，跌0.82%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中銀香港（2388）、港鐵（0066）、長實集團（1113）貢獻恒指較多。
藍籌7隻升，42隻下跌，24隻無升跌。申洲國際（2313）升0.56%，報63.05元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌2.86%，報13.58元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，22隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報21.05元，升1.2%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報33.7元，跌4.26%。
恒指續低於10天線(16981.24點)。科指續低於10天線(3335.69點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）開市報0.83元，跌1.19%。港交所（0388）開市報258元，無升跌。德利機械（2102）無成交，報0.25元。
蘋果據報下調iPhone 14 Plus產量，已通知至少一家內地廠商。手機設備舜宇（2382）開市報76.8元，跌1.92%。瑞聲（2018）開市報12.5元，無升跌。比亞迪電子（0285）開市報20.2元，升0.25%。
昭衍新藥（6127）盈喜，料今年首三季淨利潤升最多1.6倍。開市報30.8元，升5.12%。
六福（0590）內地本月上旬同店銷售挫逾一成，續受疫情限制措施影響。開市報18.7元，無升跌。
中國智能健康（0348）斥最多3200萬購入日本高島市69幅地皮。無成交，報0.209元。
德昌電機（0179）發盈警，純利跌40%。開市報7.5元，跌1.96%。
潤電（0836）9月售電量增5.9%，首9月累增4.8%。開市報13.98元，升1.75%。
異動股
上升異動股，包括，德盈控股（2250）開市報1.55元，升13.14%；金禧國際（0091）開市報0.117元，升9.35%；金斯瑞（1548）開市報19.28元，升6.4%；順豐同城（9699）開市報6.18元，升5.46%；科軒（0476）開市報0.039元，升5.41%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5元，升4.12%；潤歌互動（2422）開市報1.39元，升5.3%；昭衍新藥（6127）開市報30.8元，升5.12%；茂宸集團（0273）開市報0.024元，升4.35%；飛天雲動（6610）開市報2.21元，升4.25%；首都機場（0694）開市報4.59元，升4.08%。
下跌異動股，包括，信陽毛尖（0362）開市報0.012元，跌14.29%；中國互聯網投資（0810）開市報10.7元，跌4.97%；貝殼（2423）開市報32.5元，跌4.27%；小鵬（9868）開市報33.7元，跌4.26%；百濟神州（6160）開市報103.2元，跌3.01%；帝國科技（0776）開市報6.6元，跌2.94%；翰森製藥（3692）開市報13.58元，跌2.86%；馬鞍山鋼鐵（0323）開市報1.63元，跌2.4%；藥明生物（2269）開市報49.35元，跌2.08%。
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