moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指低開108點 科指跌0.82% 續低於10天線

恒指今早低開108點或0.65%，報16805點，大市成交金額14億元；國指今早低開39點或0.7%，報5716點。恒生科技指數開市報3308點，跌0.82%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中銀香港（2388）、港鐵（0066）、長實集團（1113）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，42隻下跌，24隻無升跌。申洲國際（2313）升0.56%，報63.05元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌2.86%，報13.58元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，22隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報21.05元，升1.2%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報33.7元，跌4.26%。

恒指續低於10天線(16981.24點)。科指續低於10天線(3335.69點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國鐵塔（0788）開市報0.83元，跌1.19%。港交所（0388）開市報258元，無升跌。德利機械（2102）無成交，報0.25元。

蘋果據報下調iPhone 14 Plus產量，已通知至少一家內地廠商。手機設備舜宇（2382）開市報76.8元，跌1.92%。瑞聲（2018）開市報12.5元，無升跌。比亞迪電子（0285）開市報20.2元，升0.25%。

昭衍新藥（6127）盈喜，料今年首三季淨利潤升最多1.6倍。開市報30.8元，升5.12%。

六福（0590）內地本月上旬同店銷售挫逾一成，續受疫情限制措施影響。開市報18.7元，無升跌。

中國智能健康（0348）斥最多3200萬購入日本高島市69幅地皮。無成交，報0.209元。

德昌電機（0179）發盈警，純利跌40%。開市報7.5元，跌1.96%。

潤電（0836）9月售電量增5.9%，首9月累增4.8%。開市報13.98元，升1.75%。

異動股

上升異動股，包括，德盈控股（2250）開市報1.55元，升13.14%；金禧國際（0091）開市報0.117元，升9.35%；金斯瑞（1548）開市報19.28元，升6.4%；順豐同城（9699）開市報6.18元，升5.46%；科軒（0476）開市報0.039元，升5.41%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）開市報5元，升4.12%；潤歌互動（2422）開市報1.39元，升5.3%；昭衍新藥（6127）開市報30.8元，升5.12%；茂宸集團（0273）開市報0.024元，升4.35%；飛天雲動（6610）開市報2.21元，升4.25%；首都機場（0694）開市報4.59元，升4.08%。

下跌異動股，包括，信陽毛尖（0362）開市報0.012元，跌14.29%；中國互聯網投資（0810）開市報10.7元，跌4.97%；貝殼（2423）開市報32.5元，跌4.27%；小鵬（9868）開市報33.7元，跌4.26%；百濟神州（6160）開市報103.2元，跌3.01%；帝國科技（0776）開市報6.6元，跌2.94%；翰森製藥（3692）開市報13.58元，跌2.86%；馬鞍山鋼鐵（0323）開市報1.63元，跌2.4%；藥明生物（2269）開市報49.35元，跌2.08%。

 

其他報道

港股ADR跌208點 夜期低水227點 美期升 亞股個別發展 港交所等業績

蘋果據報下調iPhone 14 Plus產量 已通知至少一家內地廠商

美國擬投放更多儲備石油 另擬不高於72美元買紐油

道指升337點 創近一個月高 兩日累升888點