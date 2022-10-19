李家超指出，政府會構建新體系，推出一系列新措施，招商引資引才，當中措施包括合資格外來人才在成為香港永久性居民後，可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅。

合資格外來人才如在今天或以後在港置業，可於居港七年並成為香港永久性居民後，就其已購入並仍然持有的首個住宅物業申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅，但他們仍須繳交按「第二標準稅率」計算的從價印花稅。這將使其印花稅負擔與首次置業的香港永久性居民看齊。有關安排適用於任何在今天（2022年10月19日）或以後簽署的「買賣協議」。

吸納人才措施包括：

成立「引進重點企業辦公室」，由財政司司長帶領，專責向內地和海外的重點企業提供特別配套措施和一站式服務，以引進到港；

成立「人才服務窗口」，由政務司司長領導，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作，以及向來港人才提供一站式支援；

在各駐內地辦事處和海外經濟貿易辦事處（經貿辦）設立「招商引才專組」，主動接觸目標企業和人才，積極游說他們來港發展；

從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業；

推出「高端人才通行證計劃」，羅致這些人才來港發展；

優化現有多項輸入人才計劃，加強吸引力；及

合資格外來人才在成為香港永久性居民後可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅。