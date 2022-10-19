行政長官李家超宣讀任內首份《施政報告》，就支援中小企方面，宣布延長「還息不還本」安排，通過金管局「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本計劃」6個月至明年7月底，並優化本金還款選項，為企業日後逐步回復正常還款作好準備。有關安排亦適用於「中小企融資擔保計劃」下的貸款。
此外，亦會延長政府費用寬減，由今年12月1日起，繼續減收非住宅用戶75%的水費及排污費，每戶每月寬減上限分別為20,000元及12,500元，為期8個月至明年7月底。另由明年1月1日起，繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用，為期6個月至明年6月底。
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