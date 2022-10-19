港交所第三季收入及其他收益為 43.18 億元，按年跌19%，亦市場預估的42.7億元。主要業務收入按年跌17%至43.24億元，主要因港交所第三季平均每日成交金額下跌，令交易及結算費下跌，加上滬股通及深股通平均每日成交金額減少，但保證金投資收益淨額增加已抵銷部分減幅。

港交所第三季公司資金的投資虧損淨額為4,600 萬元，2021年第三季則錄收益3,200萬元，轉蝕原因是外部管理投資基金於2022 年第三季錄得公平值虧損淨額1.48億元，2021年第三季的虧損僅為2,300萬元，但內部管理的公司資金的投資收益已抵銷部分虧損。

據港交所數據，第三季聯交所的平均每日成交金額為976億元，按年跌41%﹔當中股本證券產品平均每日成交金額為840億元，按年跌43%﹔衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額為136億元，按年跌23%。

2022年首三季港交所純利按年跌28%至70.99億元，每股基本盈利為5.61元﹔EBITDA 按年跌28%至93.78億元，EBITDA 利潤率為71%，按年跌8個百分點，較五年平均值跌4個百分點。首三季收入及其他收益為132.55 億元，按年跌18%。