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石四藥首三季純利按年增65.2%

石四藥（2005）公布，截至9月底的首三季純利按年增加65.2%至8.36億元﹔首三季營業額按年增加24.2%至48.73億元﹔首三季毛利率按年增16.9%至27.42億元。

集團首三季的毛利率約56.3%，按年跌3.5個百分點，主要原因是原料藥所佔集團未經審核營業額的比例有所提升，而原料藥的毛利率低於藥物製劑。

集團指，首三季純利大增主要因原料藥的未經審核營業額按年大幅增加198.8%，當中咖啡因系列產品的未經審核營業額大幅增加277.8%，對集團首三季純利作出更大貢獻﹔以及比較2021年首三季，主要由於原料藥之未經審核營業額增加的原因，銷售費用率有所下降。

石四藥收報3.68元，無升跌。

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