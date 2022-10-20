聯儲局褐皮書稱經濟總體長緩和，鷹派官員預計明年年初結束「前置性」的激進加息。兩年期美債殖利率觸及15年高點，美股終止反彈，三大指數見近一周最大跌幅，美2年期10年期債息倒掛42.921基點。美國總統拜登宣布再投放1,500萬桶戰略石油儲備，並稱或加大投放以進一步降低汽油價格，紐油升3.3%、布油升2.6%。