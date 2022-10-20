聯儲局褐皮書稱經濟總體長緩和，鷹派官員預計明年年初結束「前置性」的激進加息。兩年期美債殖利率觸及15年高點，美股終止反彈，三大指數見近一周最大跌幅，美2年期10年期債息倒掛42.921基點。美國總統拜登宣布再投放1,500萬桶戰略石油儲備，並稱或加大投放以進一步降低汽油價格，紐油升3.3%、布油升2.6%。
道瓊斯工業平均指數收跌99點，跌幅0.33%，報30423點。標普500指數收跌24點，跌幅0.67%，報3695點。納斯達克綜合指數收跌91點，或0.86%，報10680點。
家得寶跌3.36%，報275.49美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累63點，而旅行家集團升4.44%，報174.17元，貢獻道指48點。
科技股方面，蘋果收市報143.86元，升0.07%，谷歌母公司Alphabet收市報99.63元，跌1.13%，亞馬遜收市報115.07元，跌1.1%，Facebook收市報133.23元，升0.32%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.53%，報397點。德國DAX指數收跌0.19%，報12741點；法國CAC 40指數跌0.44%，報6040點；英國富時100指數收跌0.17%，報6924點。
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