個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.97%，折合報236.74元；阿里巴巴（9988）跌3.81%，折合報69.93元；美團（3690）跌4.2%，折合報138.43元；匯控（0005）升0.41%，折合報41.82元；建行（0939）跌0.95%，折合報4.41元。

道期現升0.016%；標期現跌0.22%；納期現跌0.5%。 日股現跌0.87%，韓股現跌0.32%，澳股現跌0.92%。

VIX指數隔晚升0.85%或0.26點，報30.76點。美2年期10年期債息倒掛，現報43.134基點。

紐油現升0.39%或0.34美元，報85.89美元；布油現跌0.14%或0.12美元，報92.28美元；金價現跌0.09%或1.62美元，報1627.82美元；LME 銅期貨隔晚跌0.46%或34.5美元，報7386.5美元。美國10年期債息現跌0.05%或0.0021厘，報4.1314厘。

今日焦點股份可留意：

金沙中國（1928）第三季虧損擴大，淨收益大跌58%。

多間公司公布業績，包括，中國電信（0728）、福耀玻璃（3606）、招金礦業（1818）。

復星（0656）擬以160億元人民幣出售南鋼60%權益。

電盈（0008）：歡迎施政報告措施，冀推動港流行文化輸出海外。

伊泰煤炭（3948）第三季銷售收入升7.19%達120.2億元人民幣。

中海油（0883）南海氣田新增探明儲量順利通過中國政府評審備案。

中銀香港（2388）：壯大離岸人幣市場鞏固港金融中心地位。

國泰（0293）：期待三跑系統落成大幅增加機場的整體容量和競爭力。

九毛九（9922）近千萬買重慶地建廠， 未來兩年資本開支2億元。

永旺（0984）首間「KOMEDA珈琲店」周五開幕，料三年內開設10間分店。

時代中國（1233）據報已於寬限期內支付1395萬元離岸債券利息。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：引進特專科技公司冀吸引更多公司來港上市，擬推更多衍生工具產品。

兗煤（1171）盈喜，首三季盈利增1.3倍，第三季升64%。

中國鐵塔（0788）上季多賺21.7％，營業收入升6.3％。

李寧（2331）第三季同店錄高單位數增長。

大家樂（0341）發盈喜，預計中期純利錄1.05億元至1.15億元。

港鐵（0066）：歡迎施政報告，將密切留意三條策略鐵路計劃進展。

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