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恒指低開280點 創近11年低 科指跌3.3% 創紀錄新低

恒指今早低開280點或1.7%，報16230點，是2011年10月4日16170.35點後最低。大市成交金額17億元；國指今早低開106點或1.9%，報5491點。恒生科技指數開市報3091點，跌3.3%，創紀錄新低。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。中信（0267）、周大福（1929）、中生製藥（1177）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，63隻下跌，6隻無升跌。恒安（1044）升2.98%，報32.8元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌8.59%，報91元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，26隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）開市報12.62元，升1.12%；跌幅最大的是理想（2015）創上市新低，見65元，開市報65元，跌9.47%。

恒指續低於10天線(16773.64點)。科指續低於10天線(3267.49點)。

金沙中國（1928）第三季虧損擴大，淨收益大跌58%。開市報14.68元，跌4.05%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國電信（0728）開市報2.94元，跌0.34%。福耀玻璃（3606）無成交，報31.1元。招金礦業（1818）開市報6.04元，無升跌。

復星（0656）擬以160億元人民幣出售南鋼60%權益。開市報4.94元，升2.28%。

電盈（0008）：歡迎施政報告措施，冀推動港流行文化輸出海外。開市報3.32元，跌0.9%。

伊泰煤炭（3948）第三季銷售收入升7.19%達120.2億元人民幣。無成交，報11.02元。

中海油（0883）南海氣田新增探明儲量順利通過中國政府評審備案。開市報9.82元，跌0.3%。

中銀香港（2388）：壯大離岸人幣市場鞏固港金融中心地位。開市報26元，跌1.14%。

國泰（0293）：期待三跑系統落成大幅增加機場的整體容量和競爭力。開市報7.46元，跌1.58%。

九毛九（9922）近千萬買重慶地建廠， 未來兩年資本開支2億元。開市報13.56元，跌1.31%。

永旺（0984）首間「KOMEDA珈琲店」周五開幕，料三年內開設10間分店。無成交，報1.1元。

時代中國（1233）據報已於寬限期內支付1395萬元離岸債券利息。無成交，報0.69元。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：引進特專科技公司冀吸引更多公司來港上市，擬推更多衍生工具產品。開市報252.2元，跌0.24%。

兗煤（1171）盈喜，首三季盈利增1.3倍，第三季升64%。開市報26.55元，無升跌。

中國鐵塔（0788）上季多賺21.7％，營業收入升6.3％。開市報0.82元，無升跌。

李寧（2331）第三季同店錄高單位數增長。開市報51元，跌3.68%。

大家樂（0341）發盈喜，預計中期純利錄1.05億元至1.15億元。開市報9.16元，無升跌。

港鐵（0066）：歡迎施政報告，將密切留意三條策略鐵路計劃進展。開市報34.9元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見1.67元，開市報1.67元，升2.45%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，阿里巴巴（9988）低見69元，開市報69元，跌5.09%；小鵬（9868）低見29.55元，開市報29.55元，跌7.22%；理想汽車（2015）低見65元，開市報65元，跌9.47%；蔚來集團（9866）低見85.7元，開市報85.7元，跌7.5%；網易（9999）低見105.9元，開市報105.9元，跌3.2%；寶尊電商（9991）低見13.26元，開市報13.26元，跌5.42%；蔚來（9866）低見85.7元，開市報85.7元，跌7.5%；理想（2015）低見65元，開市報65元，跌9.47%；百度（9888）低見91元，開市報91元，跌8.59%；百度 （9888）低見91元，開市報91元，跌8.59%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，騰訊（0700）低見237元，開市報237元，跌2.87%；吉利（0175）低見9.63元，開市報9.63元，跌1.83%；東風集團股份（0489）低見3.97元，開市報3.97元，跌0.75%；中華煤氣（0003）低見6.5元，開市報6.5元，跌0.31%；華潤燃氣（1193）低見22.3元，開市報22.3元，跌2.41%；新世界發展（0017）低見18.58元，開市報18.58元，跌1.28%；嘉華國際（0173）低見2.33元，開市報2.33元，跌0.85%；大快活（0052）低見9.4元，開市報9.4元，無升跌；長和（0001）低見42元，開市報42元，跌0.71%；平保（2318）低見37元，開市報37元，跌0.94%。

異動股

上升異動股，包括，雲頂新耀（1952）開市報7.94元，升9.37%；飛天雲動（6610）開市報2.18元，升7.39%；維他奶（0345）開市報9.97元，升3.85%；聯康生物（0690）開市報0.083元，升3.75%；啟明醫療（2500）開市報10.5元，升3.55%；綠城服務（2869）開市報4.39元，升3.29%；安能物流（9956）開市報2.3元，升3.14%；恒安（1044）開市報32.8元，升2.98%；天譽（0059）開市報0.035元，升2.94%；騰盛博藥（2137）開市報5.89元，升2.61%；藥明巨諾（2126）開市報3.28元，升2.5%。

下跌異動股，包括，理想汽車（2015）創上市新低，見65元，開市報65元，跌9.47%；中原建業（9982）平上市低位0.62元，開市報0.62元，跌8.82%；百度（9888）創上市新低，見91元，開市報91元，跌8.59%；蔚來集團（9866）創上市新低，見85.7元，開市報85.7元，跌7.5%；百濟神州（6160）開市報94.2元，跌7.47%；小鵬（9868）創上市新低，見29.55元，開市報29.55元，跌7.22%。

 

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