恒指今早低開280點，見半日高位，低位跌500點，低見16010.72點，是2009年5月4日15855.24點後最低。半日高低波幅220點。科指曾跌最多4.82%，是2022年7月29日後最大跌幅，低見3042.61點，創紀錄新低。