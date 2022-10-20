恒指今早低開280點，見半日高位，低位跌500點，低見16010.72點，是2009年5月4日15855.24點後最低。半日高低波幅220點。科指曾跌最多4.82%，是2022年7月29日後最大跌幅，低見3042.61點，創紀錄新低。
恒指半日跌400點或2.42%，報16110點，大市成交金額640億元；國指跌147點或2.63%，報5450點。恒生科技指數收報3087點，跌3.42%。
藍籌股成交金額269.04億元，佔大市成交42.03%；科指成份股成交金額174.74億元，佔大市成交27.3%；國指成份股成交金額227.17億元，佔大市成交35.49%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。中行（3988）、港交所（0388）、長實集團（1113）貢獻恒指較多。
藍籌8隻升，64隻下跌，1隻無升跌。恒安（1044）升1.57%，收報32.35元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌9.22%，收報42.85元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報20.1元，升5.02%；跌幅最大的是百度（9888）創上市新低，見89.6元，收報90.85元，跌8.74%。
恒指續低於10天線(16761.66點)。科指續低於10天線(3267.1點)。
北水南下合計淨流入41.15億元，較上日減少9.35%，連續第11日流入，累計流入407.61億元，對上一次連續11日淨流入是2022年6月23日。南水北上合計淨流出49.09億元人民幣，較上日減少18.22%，連續第4日流出，累計流出190.92億元。
雷軍：小米（1810）須成為電動汽車前五巨頭始能成功。收報8.86元，跌0.89%。
金沙中國（1928）第三季虧損擴大，淨收益大跌58%。收報14.68元，跌4.05%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國電信（0728）收報2.92元，跌1.02%。福耀玻璃（3606）收報30.4元，跌2.25%。招金礦業（1818）收報5.95元，跌1.49%。
復星（0656）擬以160億元人民幣出售南鋼60%權益。收報4.81元，跌0.41%。
電盈（0008）：歡迎施政報告措施，冀推動港流行文化輸出海外。收報3.26元，跌2.69%。
伊泰煤炭（3948）第三季銷售收入升7.19%達120.2億元人民幣。收報10.82元，跌1.81%。
中海油（0883）南海氣田新增探明儲量順利通過中國政府評審備案。收報9.83元，跌0.2%。
中銀香港（2388）：壯大離岸人幣市場鞏固港金融中心地位。收報26.25元，跌0.19%。
國泰（0293）：期待三跑系統落成大幅增加機場的整體容量和競爭力。收報7.37元，跌2.77%。
九毛九（9922）近千萬買重慶地建廠， 未來兩年資本開支2億元。收報13.2元，跌3.93%。
永旺（0984）首間「KOMEDA珈琲店」周五開幕，料三年內開設10間分店。收報1.1元，無升跌。
時代中國（1233）據報已於寬限期內支付1395萬元離岸債券利息。收報0.67元，跌2.9%。
港交所（0388）行政總裁歐冠昇：引進特專科技公司冀吸引更多公司來港上市，擬推更多衍生工具產品。收報253元，升0.08%。
兗煤（1171）盈喜，首三季盈利增1.3倍，第三季升64%。收報25.5元，跌3.95%。
中國鐵塔（0788）上季多賺21.7％，營業收入升6.3％。收報0.8元，跌2.44%。
李寧（2331）第三季同店錄高單位數增長。見52周低48.55元，收報50.35元，跌4.91%。
大家樂（0341）發盈喜，預計中期純利錄1.05億元至1.15億元。見52周低9.04元，收報9.13元，跌0.33%。
港鐵（0066）：歡迎施政報告，將密切留意三條策略鐵路計劃進展。收報34.5元，跌1.15%。
破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見1.75元，收報1.72元，升5.52%；潤歌互動（2422）創上市新高，見1.77元，收報1.74元，升26.09%；。
44隻股份創上市新低，其中十隻包括，阿里巴巴（9988）低見68元，收報69.05元，跌5.02%；保利物業（6049）低見36.85元，收報37.2元，跌3%；世茂服務（0873）低見1.57元，收報1.58元，跌3.07%；時代鄰里（9928）低見0.495元，收報0.495元，跌4.81%；越秀服務（6626）低見2.44元，收報2.49元，跌1.19%；遠洋集團（3377）低見0.7元，收報0.72元，無升跌；中梁（2772）低見0.405元，收報0.41元，跌2.38%；美高梅中國（2282）低見3.49元，收報3.58元，跌2.19%；永利澳門（1128）低見3.5元，收報3.56元，跌6.32%；中手游（0302）低見1.24元，收報1.25元，跌4.58%。
116隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城服務（2869）低見4.01元，收報4.11元，跌3.29%；安踏（2020）低見73.2元，收報75.9元，跌0.39%；李寧（2331）低見48.55元，收報50.35元，跌4.91%；萬科（2202）低見13元，收報13.06元，跌1.06%；新城發展（1030）低見1.57元，收報1.66元，升3.11%；合生（0754）低見6.18元，收報6.19元，無升跌；金地商置（0535）低見0.49元，收報0.5元，無升跌；金茂（0817）低見1.27元，收報1.3元，跌0.76%；通達（0698）低見0.073元，收報0.074元，跌3.9%；新濠國際發展（0200）低見4.39元，收報4.52元，跌5.64%。
異動股
上升異動股，包括，潤歌互動（2422）創上市新高，見1.77元，收報1.74元，升26.09%；中盈盛達（1543）收報1.97元，升13.87%；中建富通（0138）收報0.187元，升12.65%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.129元，升10.26%；力世紀（0860）收報0.255元，升9.91%；洪九果品（6689）收報37.95元，升9.05%；力高生活（2370）收報3.27元，升9%；微創醫療機器人（2252）收報27.7元，升8.41%；中電華大科技（0085）收報0.68元，升7.94%；浪潮國際（0596）收報1.8元，升7.78%；飛天雲動（6610）收報2.18元，升7.39%。
下跌異動股，包括，佳民（8519）平上市低位0.019元，收報0.019元，跌13.64%；佳兆業美好（2168）平上市低位2.31元，收報2.31元，跌13.16%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.02元，跌13.04%；同程旅行（0780）收報12.62元，跌11.99%；WAC（8619）收報0.03元，跌11.76%；再鼎醫藥（9688）收報20.4元，跌11.5%；協鑫新能源（0451）見52周低0.031元，收報0.031元，跌11.43%；莊臣（1955）見52周低0.76元，收報0.76元，跌10.59%；潤邁德醫療（2297）收報2.59元，跌10.38%。
其他報道
1個月HIBOR升至2.847% 創逾3年高 金管局入市後 港元最弱暫見7.8499