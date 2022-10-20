美股周三走勢偏軟，亞洲區內股市普遍受壓跌逾1%，內地A股相對穩，上證半日僅跌0.4%。不過，弱勢港股也難獨善其身，恒指低開280點向下，早市最多跌500點，險守16000點關，半日收報16,110點，跌400點或2.42%。大市成交額較暢旺達640億元。