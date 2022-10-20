moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

【有片：選股王】《施政報告》提及大量基建上馬 料中國建築可受惠

美股周三走勢偏軟，亞洲區內股市普遍受壓跌逾1%，內地A股相對穩，上證半日僅跌0.4%。不過，弱勢港股也難獨善其身，恒指低開280點向下，早市最多跌500點，險守16000點關，半日收報16,110點，跌400點或2.42%。大市成交額較暢旺達640億元。

科技股捱沽，恒生科技指數跌3.4%。ATM騰訊（0700）美團（3690）阿里巴巴（9988）跌5%、6%，快手（1024）跌7%。舜宇（2382）跌4%。汽車股受壓，吉利（0175）理想汽車（2015）跌5%、6%。內需旅遊消費股明顯下跌，攜程（9961）李寧（2331）青島啤（0168）跌5%、6%。航運物流、金屬及礦石、內房及物管有沽壓。個別公路鐵路、基建及建材股靠穩。

香港特首的首份《施政報告》提出多項房屋及土地供應新措施，大幅增加未來5年公營房屋總建屋量約五成至15.8萬個單位，又將「生地」變「熟地」時間縮短。同時加強基建設施，包括落實港深創科園的建造工程，加快「北部都會區」新田科技城發展，以及擴建科學園和數碼港。大量基建上馬，中國建築（3311）可受惠。走勢上，中建築近日跌至7元有支持，今早回升至7.5元之上，有初步回穩迹象。短線入市可於7.5元附近吸納，低收7元止蝕。

劉思明

投資版副主編