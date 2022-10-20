美股周三走勢偏軟，亞洲區內股市普遍受壓跌逾1%，內地A股相對穩，上證半日僅跌0.4%。不過，弱勢港股也難獨善其身，恒指低開280點向下，早市最多跌500點，險守16000點關，半日收報16,110點，跌400點或2.42%。大市成交額較暢旺達640億元。
科技股捱沽，恒生科技指數跌3.4%。ATM騰訊（0700）美團（3690）阿里巴巴（9988）跌5%、6%，快手（1024）跌7%。舜宇（2382）跌4%。汽車股受壓，吉利（0175）理想汽車（2015）跌5%、6%。內需旅遊消費股明顯下跌，攜程（9961）李寧（2331）青島啤（0168）跌5%、6%。航運物流、金屬及礦石、內房及物管有沽壓。個別公路鐵路、基建及建材股靠穩。
香港特首的首份《施政報告》提出多項房屋及土地供應新措施，大幅增加未來5年公營房屋總建屋量約五成至15.8萬個單位，又將「生地」變「熟地」時間縮短。同時加強基建設施，包括落實港深創科園的建造工程，加快「北部都會區」新田科技城發展，以及擴建科學園和數碼港。大量基建上馬，中國建築（3311）可受惠。走勢上，中建築近日跌至7元有支持，今早回升至7.5元之上，有初步回穩迹象。短線入市可於7.5元附近吸納，低收7元止蝕。
劉思明