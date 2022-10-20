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復星國際擬以160億元人民幣售南鋼60%權益

復星國際（0656）公布，該集團與沙鋼集團簽訂框架協議，擬出售手上的南京鋼鐵聯合公司60%股權，作價不超過160億元人民幣。目前正待完成盡職審查，及落實最終正式買賣協議，最終代價確切金額，會視乎盡職調查結果而進一步磋商。

該集團指，若完成交易，復星國際不會在南京鋼鐵聯合持股，後者將改由沙鋼集團及南京鋼鐵集團，分別持股60%及40%。復星國際將向有意買方提供股權質押，作為全額退回誠意金80億元人民幣的擔保。若買方沙鋼集團完成盡職調查後，未發現問題卻拒簽正式買賣協議，或簽署買賣協議後，買方未配合手續完成交易，復星會在收到沙鋼的書面要求100日內，全額退還誠意金加2厘利息。若因任何其他原因未能完成出售交易，則在賣方收到書面通知30日內全額退還誠意金加8厘利息。

至於買方沙鋼集團應於支付誠意金支付完成起40日內完成盡職調查，並簽署正式協議。若未能如期完成，訂約方可延長該期限最多不超過15日。如未能如期達成正式協議，任一訂約方可通知對方終止框架協議。

 

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