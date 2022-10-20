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恒指收市跌231點 成交增至1267億 近兩個月最多 北水流入4個月最多

內地放寬旅客入境隔離限制，人民幣隨即轉強，A股亦曾回升，恒指亦曾收窄跌幅至58點，不過，市場不認為有效，人民幣轉強後於7.22水平遇阻，港元午後重拾貶值壓力，另一方面，外圍對通脹、經濟增長憂慮，引發聯儲局鷹派預期，日圓貶穿150。各項因素下，美期、歐股、亞股、A股、港股齊齊下跌。

對於內地寬入境限制，西太平洋銀行外匯策略師Sean Callow分析認為，「隔離7天還是讓外國遊客望而卻步，實際上跟隔離10天沒有太大區別」；Asymmetric Advisors策略師Amir Anvarzadeh認為，「放寬對入境旅客的隔離規定將不足以讓中國市場反彈」。

恒指今早低開280點，早市曾跌500點，低見16010.72點，是2009年5月4日15855.24點後最低。午後借內地放寬消息，曾收窄至跌58點，全日高低波幅442點。

恒指收市跌231點或1.4%，報16280點，大市成交金額1267億元，較上日增加49.59%，是8月31日1365.54億元成交後最多；國指跌85點或1.53%，報5512點。恒生科技指數收報3120點，跌2.37%。

藍籌股成交金額508.85億元，佔大市成交40.16%；科指成份股成交金額174.74億元，佔大市成交13.79%；國指成份股成交金額227.17億元，佔大市成交17.92%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、中行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌24隻升，48隻下跌，1隻無升跌。翰森製藥（3692）升2.98%，收報13.82元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌9.53%，收報42.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報20.1元，升5.02%；跌幅最大的是百度（9888）創上市新低，見89.6元，收報90.85元，跌8.74%。

恒指續低於10天線(16778.59點)。科指續低於10天線(3270.47點)。

北水南下合計淨流入70.7億元，較上日增加55.72%，淨流入金額是6月30日75.19億元後最多。北水連續第11日流入，累計流入437.15億元，對上一次連續11日淨流入是6月23日。南水北上合計淨流出62.23億元人民幣，較上日增加3.68%，連續第4日流出，累計流出204.07億元。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多3.03%，是10月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.19%。今曾低見16010.72點，是2009年5月4日15855.24點後最低。今日收市報16280.22點，是2011年10月4日後收市新低，當日報16250.27點。連跌2日，累計跌634.36點，對上一次連跌2日是10月7日。

科指曾跌最多4.82%，是7月29日後最大跌幅，當日跌幅為5.61%。今曾低見3042.61點，創紀錄新低。今日收市報3120.83點，是2016年5月26日後收市新低，當日報3117.75點。連跌2日，累計跌215.42點，對上一次連跌2日是10月7日。

國指曾跌最多3.3%，是10月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.48%。今曾低見5413.23點，是2008年10月28日4985.6點後最低。今日收市報5512.3點，是2008年10月27日後收市新低，當日報4990.08點。連跌2日，累計跌244.01點，對上一次連跌2日是10月7日。

午後消息股表現

中播（0471）：積極業務轉型，衛星車聯網多媒體服務最快年底起試行。收報0.355元，跌6.58%。

今早及隔晚消息股表現

雷軍：小米（1810）須成為電動汽車前五巨頭始能成功。收報8.86元，跌0.89%。

金沙中國（1928）第三季虧損擴大，淨收益大跌58%。收報14.68元，跌4.05%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中國電信（0728）收報2.92元，跌1.02%。福耀玻璃（3606）收報30.4元，跌2.25%。招金礦業（1818）收報5.95元，跌1.49%。

復星（0656）擬以160億元人民幣出售南鋼60%權益。收報4.81元，跌0.41%。

電盈（0008）：歡迎施政報告措施，冀推動港流行文化輸出海外。收報3.26元，跌2.69%。

伊泰煤炭（3948）第三季銷售收入升7.19%達120.2億元人民幣。收報10.82元，跌1.81%。

中海油（0883）南海氣田新增探明儲量順利通過中國政府評審備案。收報9.88元，升0.3%。

中銀香港（2388）：壯大離岸人幣市場鞏固港金融中心地位。收報26.45元，升0.57%。

國泰（0293）：期待三跑系統落成大幅增加機場的整體容量和競爭力。收報7.37元，跌2.77%。

九毛九（9922）近千萬買重慶地建廠， 未來兩年資本開支2億元。收報13.2元，跌3.93%。

永旺（0984）首間「KOMEDA珈琲店」周五開幕，料三年內開設10間分店。收報1.1元，無升跌。

時代中國（1233）據報已於寬限期內支付1395萬元離岸債券利息。收報0.67元，跌2.9%。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：引進特專科技公司冀吸引更多公司來港上市，擬推更多衍生工具產品。收報255.8元，升1.19%。

兗煤（1171）盈喜，首三季盈利增1.3倍，第三季升64%。收報25.5元，跌3.95%。

中國鐵塔（0788）上季多賺21.7％，營業收入升6.3％。收報0.8元，跌2.44%。

李寧（2331）第三季同店錄高單位數增長。見52周低48.55元，收報50.35元，跌4.91%。

大家樂（0341）發盈喜，預計中期純利錄1.05億元至1.15億元。見52周低9.04元，收報9.13元，跌0.33%。

港鐵（0066）：歡迎施政報告，將密切留意三條策略鐵路計劃進展。收報34.65元，跌0.72%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見1.79元，收報1.74元，升6.75%；潤歌互動（2422）創上市新高，見1.98元，收報1.98元，升43.48%；飛天雲動（6610）創上市新高，見2.4元，收報2.3元，升13.3%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見13.42元，收報12.3元，升4.41%。

破底股方面

46隻股份創上市新低，其中十隻包括，阿里巴巴（9988）低見68元，收報69.05元，跌5.02%；保利物業（6049）低見36.85元，收報37.2元，跌3%；世茂服務（0873）低見1.57元，收報1.58元，跌3.07%；時代鄰里（9928）低見0.495元，收報0.495元，跌4.81%；越秀服務（6626）低見2.44元，收報2.49元，跌1.19%；遠洋集團（3377）低見0.7元，收報0.72元，無升跌；中梁（2772）低見0.405元，收報0.41元，跌2.38%；美高梅中國（2282）低見3.49元，收報3.58元，跌2.19%；永利澳門（1128）低見3.5元，收報3.56元，跌6.32%；中手游（0302）低見1.24元，收報1.25元，跌4.58%。

127隻股份創52周低，其中十隻包括，綠城服務（2869）低見4.01元，收報4.11元，跌3.29%；安踏（2020）低見73.2元，收報75.9元，跌0.39%；李寧（2331）低見48.55元，收報50.35元，跌4.91%；萬科（2202）低見13元，收報13.06元，跌1.06%；新城發展（1030）低見1.57元，收報1.66元，升3.11%；合生（0754）低見6.18元，收報6.19元，無升跌；金地商置（0535）低見0.49元，收報0.5元，無升跌；金茂（0817）低見1.27元，收報1.3元，跌0.76%；通達（0698）低見0.073元，收報0.074元，跌3.9%；新濠國際發展（0200）低見4.39元，收報4.52元，跌5.64%。

異動股

上升異動股，包括，潤歌互動（2422）創上市新高，見1.98元，收報1.98元，升43.48%；中盈盛達（1543）收報1.97元，升13.87%；飛天雲動（6610）創上市新高，見2.4元，收報2.3元，升13.3%；中建富通（0138）收報0.187元，升12.65%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.129元，升10.26%；力世紀（0860）收報0.255元，升9.91%；卡森國際（0496）收報0.415元，升9.21%；微創醫療機器人（2252）收報27.7元，升8.41%；洪九果品（6689）收報37.7元，升8.33%；中電華大科技（0085）收報0.68元，升7.94%。

下跌異動股，包括，弘陽地產（1996）創上市新低，見0.52元，收報0.52元，跌20%；潤邁德醫療（2297）收報2.39元，跌17.3%；協鑫新能源（0451）見52周低0.03元，收報0.03元，跌14.29%；佳民（8519）平上市低位0.019元，收報0.019元，跌13.64%；佳兆業美好（2168）平上市低位2.31元，收報2.31元，跌13.16%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.02元，跌13.04%；英恒科技（1760）收報3.62元，跌12.56%；同程旅行（0780）收報12.62元，跌11.99%；WAC（8619）收報0.03元，跌11.76%。

 

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