總就業人數上升至362.89萬人，增加約1.96萬人。同期的總勞動人口亦由37.71萬人增加至37.84萬人，增加約1.3萬人。

失業人數（不經季節性調整）下跌至15.53萬人，減少約6600人。同期的就業不足人數亦由7.64萬人下跌至6.9萬人，減少約7 400人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在7月至9月較上一個三個月期間下跌0.4個百分點至5.8%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.5個百分點至6.2%，零售業的失業率下跌0.3個百分點至5.7%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。

展望未來，勞工及福利局局長孫玉菡指，勞工市場前景將取決於本地經濟活動進一步恢復的程度。本地疫情大致穩定及消費券計劃會繼續支持本地需求，但金融狀況收緊可能會抵銷部分正面影響。社會各界必須繼續與政府同心合力，令本地疫情繼續受控。

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