根據公告，廣汽埃安將向合共53名投資者配發約13.83億股股份，佔廣汽埃安擴大後股本約17.72%，每股認購價為13.23元；投資者包括投資於充換電能源生態、電池關鍵資源、芯片設計與製造、智能駕駛車路協同等產業的金融投資機構。交易完成後，除其中一名獨立認購人持有廣汽埃安約1.45%股權外，其餘股東持股俱不多於1%。

據廣汽公告，廣汽埃安於2020年、2021年總銷量為約6萬輛、12.02萬輛，年收入分別為76.1億元及172.65億元，並錄得稅後虧損約6.88億和13.89億元。今年上半年，廣汽埃安銷量為10.02萬輛，實現營業收入約147.87億元。

廣汽表示，廣汽埃安將把今次融資所得資金，用於擴大上下游戰略性產業資源的優勢，包括在能源生態、電池材料、汽車芯片等方面升級產業鏈、供應鏈的保供穩供能力；為新產品開發、新一代電池、電驅研發及產業化建設、智能駕駛、智能座艙及產能保證等核心技術的研發和產業化布局提供資金。